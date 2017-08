Sénégal: Diao Keita Baldé signe un contrat de 5 ans en faveur de l'AS Monaco

Dakar — Diao Keita Baldé, l'attaquant sénégalais de la Lazio de Rome (Italie) a signé ce mardi un contrat de 5 ans en faveur de l'AS Monaco, champion de France en titre, rapporte le site de la chaîne de télévision, Eurosport.

Son arrivée sur le Rocher a permis au club italien d'encaisser la somme 30 millions d'euros (un plus de 20 milliards de francs), a précisé la même source ajoutant que ce transfert est le 3-ème plus gros du club monégasque après ceux des Colombiens James Rodriguez et Radamel Falcao.

L'attaquant sénégalais pisté par l'AS Monaco depuis la saison dernière était dans le viseur de nombreux clubs (Juventus, Inter Milan et Milan AC) après une saison 2016-2017 conclue avec 16 buts et six passes décisives.

Récemment, il était entré en conflit avec son club, voulant rejoindre la Juventus qui avait une offre jugée insuffisante par le président de la Lazio.

En attendant d'être un grand nom du football français, il est devenu une valeur sûre, analysent les spécialistes indiquant qu'il a littéralement explosé la saison dernière en formant un duo plein d'avenir avec l'Italien Ciro Immobile.

En sélection nationale, il est un joueur qui compte et après un apprentissage express lors des éliminatoires de la CAN 2017, il est devenu un élément important du dispositif du sélectionneur national, Aliou Cissé.

Ce dernier, dans un entretien avec l'APS, face à la préparation escamotée par son joueur entré en conflit avec son club, l'avait présenté comme un joueur valide capable d'apporter "quelque chose" à sa sélection.

Le Sénégal sera opposé au Burkina Faso le samedi 2 septembre et le mardi 5 septembre pour les 3-ème et 4-ème journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2017.

A l'AS Monaco, l'international sénégalais de 22 ans est assuré d'être entre les mains d'un technicien, Léonard Jardim qui a permis à des jeunes pousses de devenir de grands footballeurs désirés par les plus grands clubs du monde.

Au moment où le Sénégalais atterrit dans la Principauté, l'AS Monaco, après avoir perdu Bernard Silva et Bernard Mendy (Manchester City), est en passe d'assister au départ de ses deux pépites Kylian Mbappé et Thomas Lemar annoncés respectivement au Paris Saint Germain (France) et à Liverpool (Angleterre).