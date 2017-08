Ile Maurice: Festival - Les roots du rhum

Après le succès d'une première édition, présentée l'année dernière, le Mauritius Rum Festival, destiné autant aux professionnels qu'aux particuliers, revient. L'événement soutenu par la Rum Producers Association of Mauitius (RPAM) sera étalé sur deux jours, soit les 7 et 8 septembre, au Suffren & Marina Hotel à Port-Louis.

«Le but de ce festival est de mettre en avant non seulement le rhum mais également tout le côté culturel allant avec, car le rhum occupe une place importante à Maurice. Il fait partie de notre patrimoine culturel. Avec ce festival, nous avons également voulu redonner ses lettres de noblesse à cet alcool trop longtemps considéré comme bas de gamme», explique Xavier de Spéville, Events Manager chez Indigo Hotels.

Cette deuxième édition prend de l'ampleur et convie les participants non seulement à une incursion dans l'univers du rhum, mais également à la rencontre de professionnels internationaux et à des séances musicales animées par quelques-uns des DJ's de l'île. «Cette année, nous passons à la vitesse supérieure du festival avec plus d'exposants étrangers et plusieurs nouveautés», précise Xavier de Spéville. Parmi ces dernières, la publication d'un magazine présentant les diverses activités du festival. Si la première édition du Mauritius Rum Festival avait vu la participation de plus de 600 visiteurs, cette année, les organisateurs attendent environ 900 festivaliers.

Dégustation : attention les papilles !

Festival de rhum oblige, la dégustation est au cœur de l'événement. L'édition 2017 accueillera 21 exposants du monde entier, qui présenteront à ceux présents plus de 150 références de rhum. Une occasion de découvrir ce qui se fait au Guatemala, à Trinidad, au Panama, aux Antilles ou encore dans les Caraïbes et la Colombie, entre autres. La distillerie Isautier, basée à La Réunion, présentera son produit élaboré dans le respect de la tradition réunionnaise.

Qui dit rhum, dit également cocktails. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les cocktails-créations de Maxence Traverse. Référence internationale, ce dernier compte plus de 18 ans d'expérience dans l'univers des cocktails sophistiqués. Et pour accompagner la dégustation de ces cocktails, les festivaliers pourront déguster des tortillas aux crevettes ou encore des brochettes exotiques.

Des Masterclasses pour parfaire vos connaissances

Pour cette nouvelle édition de Mauritius Rum Festival, l'accent sera mis sur les Masterclasses proposées par des professionnels internationaux dont Maxence Traverse de Hong Kong, Richard Rondu de La Réunion, Joao Balzani du Brésil et Ian Burrell de l'Angleterre. Ce dernier, Global Ambassador of Rum, est également le fondateur du célèbre UK RumFest et de l'Annual Golden Rum Barrel Award. Communément appelé le «dieu du rhum», Ian Burrel partagera son expérience avec les professionnels du secteur sur les festivals de rhum organisés à travers le monde, allant de Londres à Hong Kong.

Barman italo-brésilien installé à Maurice, Joao Balzani évoquera l'évolution du rhum mauricien. Il fera également dé- couvrir le Flair Show, soit un spectacle combinant création de cocktails et art de jongler avec des bouteilles. Richard Rondu, conseiller spiritueux à La Maison du Whisky Réunion, partagera ses connaissances avec les participants du festival. Rédacteur de notes de dégustations pour le magazine Memento, il a, au fil des années, appris à différencier les subtiles nuances dans différentes catégories d'alcool et en particulier de rhum.

Enfin, Maxence Traverse, propriétaire du Honi Honi Tiki Cocktail Lounge à Hong Kong, animera lui une Masterclass autour du thème Opening a bar in Asia. Cette nouvelle édition du Mauritius Rum Festival verra également la présence de Fabrice Grégoire, l'ambassadeur de la marque Monin à Maurice. Cette marque de sirops est très prisée par les mixologues pour la préparation de cocktails.

En avant les animations

Outre le Flair Show, proposé par Joao Balzani, les visiteurs pourront apprécier les mixtes des deejays David Jay, Cream Cracker, Dj Bart et François Li. Le jeudi 7 septembre se tiendra le premier concours national de National Speed Cocktail Challenge, qui mettra en lice les huit meilleurs barmen de l'île. Ces derniers seront appelés à concevoir six cocktails en temps record. Le même soir, les festivaliers auront droit à un séga show. L'ouverture du festival aura lieu le jeudi 7 septembre à partir de 13 heures tandis qu'il commencera à partir de 16 heures le vendredi 8 septembre. L'entrée à ce festival est gratuite. Toutefois, si vous désirez déguster les rhums présentés, plusieurs forfaits seront proposés. Pour de plus amples renseignements à propos de la vente des forfaits, consultez le site events.indigohotels.com.