Ile Maurice: Metro Express - Une mise en demeure servie pour l'arrêt du projet

Ils ont lancé un ultimatum de 24 heures. Les représentants de l'association Debout Citoyen, Louis Eddy Joson, Anand Makoon ainsi que Marie Louise Nance d'Aubigny, n'ont pas tardé à réagir suite au glissement de terrain à La Butte, lundi.

Ils ont servi une mise en demeure en Cour suprême, ce mardi 29 août, par le biais de leurs hommes de loi, Mes Kaviraj Bokhoree et Krisna Sawoo contre le Premier ministre, le ministère des Infrastructures publiques, le ministère des terres et du logement, ministère de l'Environnement et le Metro Express Limitée.

L'Association Debout Citoyen réclame l'arrêt du projet. Elle estime que la sitaution est alarmante et mort d'homme peut s'en suivre. Les représentants réclament également le droit des citoyens à un transport sûr, efficace, interconnecté et abordable. «Au cas échéant, on logera une injonction, réclamant un ordre intérimaire empêchant toute construction jusqu'à qu'un procès soit intenté. Il y a urgence», a fait ressortir dit Me Bokhoree.