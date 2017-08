Ile Maurice: Metro express - Les feeder buses coûteront entre Rs 12 et Rs 15

«Le transport ne coûtera pas plus cher avec ce système. C'est un concept qui donne la liberté de choisir.» C'est ce que soutient une source à Metro Express Ltd. Elle explique que la compagnie se penche actuellement sur le quantum du tarif des feeder buses. Celui-ci devrait osciller entre Rs 12 et Rs 15, dépendant des gares principales et ne sera pas inclus dans le tarif du métro, souligne-t-on.

Le système «sera séparé car on va sous-traiter avec les compagnies d'autobus», dit-on à Metro Express Ltd. Mais cette société tient à rassurer que les feeder buses ne devraient pas coûter plus cher pour une personne qui prend le bus pour aller à la gare principale.

Lors d'un point de presse jeudi, le ministre des Infrastructures publiques Nando Bodha a indiqué qu'un bus fera le tour des grandes rues de la capitale, dont John Kennedy et Laboudonnais, toutes les cinq minutes. C'est l'United Bus Service (UBS) qui desservira cette ligne. Même principe pour la région d'Ébène, Rose-Hill et Bagatelle. Le contrat sera alloué à Rose-Hill Transport (RHT). «200 autobus opéreront avec le Metro Express», a affirmé le ministre.

Par ailleurs, une rencontre est prévue avec les responsables des différentes compagnies de transport dans deux semaines. Le directeur d'UBS, Swaleh Ramjane, s'interroge sur le nombre de passagers qui voyageront par les transports en commun. «Le nombre de passagers restera le même», avance-t-il.

Quant à la création d'autres lignes de bus, Swaleh Ramjane se demande si celles-ci seront rentables. «Qu'on sache exactement quelles seront ces lignes. À Curepipe, il y a des bus individuels. On ne sait pas comment cela va se faire.» Il estime qu'il faut sévir contre les opérateurs illégaux pour que le système de feeder bus fonctionne. «Les petits trajets sont pour ces opérateurs. Cela ne marchera pas pour le métro», souligne-t-il.

Comment augmenter le nombre de passagers pour le métro ? Le directeur d'UBS recommande la création d'autres créneaux. Par exemple, l'introduction de cartes de transport public aux fonctionnaires pour les encourager à prendre le métro. «Sinon, ils continueront à utiliser leur voiture», ajoute-t-il.

Du côté de RHT, le directeur, Sidharth Sharma, explique qu'il attend le rapport qu'il a commandé à l'Afrique du Sud avant de prendre des décisions. «On ne pouvait pas entamer cette étude sans connaître le tracé. Le rapport sera prêt en octobre. On va connaître l'impact du nouveau modèle pour travailler», soutient-il.