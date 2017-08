Tunisie: Les stratégies de jeu possibles...

Trois milieux relanceurs

La liste des convoqués offre beaucoup de solutions à Maâloul. L'abondance à l'entrejeu, notamment, donne une marge de choix assez large. Cette abondance ne veut pas dire pour autant que le choix est si difficile et que l'embarras du choix persiste.

Si l'on va vers un milieu équilibré où la récupération de la balle a autant de considération que la relance, le schéma du match contre l'Egypte sera confirmé.

Ce 4-3-3 repose sur la présence de trois milieux récupérateurs, à savoir Sassi, Ben Amor (deux joueurs intouchables) et Chaâlali, surprise agréable. Cela ne veut pas dire que c'est un schéma défensif.

Ce trio relance bien la balle et quand il est en bonne condition athlétique, il étouffe le milieu de terrain congolais avec des mouvements rapides et un jeu direct. Dans ce 4-3-3, la priorité sera plus pour des milieux offensifs qui partent des couloirs.

Dans ce cas, un «fantaisiste» comme Msakni, qui a toujours une liberté d'action quel que soit le plan de jeu, partira à gauche et il restera une place à prendre entre Ben Youssef et Khazri à droite.

Plus de milieux créateurs

La deuxième option devant Maâloul est un 4-2-3-1 où il sacrifie un milieu relayeur pour un créateur de plus. Par rapport au 4-3-3 qu'on a évoqué, la sélection sera portée plus vers l'avant, avec des relais et des mouvements à l'approche des seize mètres de la RDC. Ce schéma suppose la présence d'un régisseur classique comme Msakni qui sera axial (moins de marge de manœuvre que dans le 4-3-3).

Un joueur comme Khazri sera sûr de jouer dès le départ et on ne sait pas alors si Selliti, le troisième créateur, aura la chance de retrouver sa place ou est-ce qu'il sera aussi «marginalisé» que face à l'Egypte. En tout cas, ce 4-2-3-1 et toute l'animation qui tourne autour est le choix préféré de Kasperczak.

Maâloul peut même combiner les deux schémas pour un 4-3-2-1 où il y aura trois milieux relayeurs, mais deux créateurs à l'appui de Khenissi. Pas de changement attendu, en revanche, en défense. Un Bédoui à droite avec des consignes de ne pas trop avancer, et un Maâloul quasi excentré à gauche, avec Meriah-Ben Youssef à l'axe, l'animation défensive ne serait pas touchée.