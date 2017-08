Tunisie: L. Dridi - «Il n' y a pas le feu !»

Certes, il a affronté deux prétendants au titre mais l'ESS et l'EST ne sont pas imbattables non plus. Les Cabistes ont battu ces deux équipes par le passé, à maintes reprises, surtout à domicile, même quand ils ne jouaient pas pour une place d'honneur.

Seulement ce début de saison est un peu exceptionnel. C'est que les deux revers subis à Menzel Abderrahmane l'ont été devant deux équipes assez rodées puisqu'elles étaient engagées dans des compétitions officielles (continentale et arabe) et donc elles étaient mieux préparées à tous les niveaux: physique, psychologique, automatismes bien assimilés, etc. Par contre les «Jaune et Noir» devaient évoluer petit à petit, avec un rythme allant crescendo.

Et manque de «pot», ils sont tombés d'entrée contre les Etoilés et les Espérantistes. Le calendrier ne leur était pas favorable. Au CAB, on aurait aimé jouer contre des adversaires de même calibre. Le tirage en a voulu autrement.

Les Cabistes ont fait mieux que se défendre

Et malgré ces conditions pour le moins défavorables, les camarades de Bilel Saïdani ont fait mieux que se défendre. A chaque fois, ils ont mené au score en marquant des buts contre des défenses réputées pour leur solidité. «On a reçu les deux meilleures équipes du championnat. On a perdu contre l'ESS à la 94' et on a évolué à 10 pendant les trois quarts du match face à l'EST. Il n'y a pas à paniquer d'autant que notre rendement a été convaincant», se défend Lassaâd Dridi. Et d'ajouter à propos de la 3e défaite contre l'ESZ : «Il est bien dommage de perdre de cette manière à Zarzis. Le CAB a tout fait à cette occasion sauf marquer. Nous étions plus près de la victoire que notre adversaire».

Erreurs individuelles répétitives

La défense cabiste n'est pas exempte de tout reproche à commencer par les «bourdes» fatales du gardien Kasraoui. On se rappelle encore les erreurs de la saison passée contre l'ASM ou le SG lors de la phase retour du play-out. En ce début de saison contre l'ESS, il suit des yeux un ballon facile qui file tout droit dans les filets puis face à l'EST, il dégage mal le cuir et offre un 2e but à l'adversaire. Mais attention, en retour, il a sauvé l'équipe de buts certains également pour rendre à César ce qui lui appartient. Il y a aussi le mauvais placement des défenseurs dans la zone interdite.

Interrogé à ce sujet, Lassaâd Dridi affirme : «Non, l'organisation défensive est bonne, mais il est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs individuelles. Nous avons encaissé des buts sur des balles arrêtées que nous aurions pu éviter». Il est dommage que le CAB encaisse beaucoup de buts (6 en 3 rencontres) malgré la bonne volonté de Ressaïssi, Seddik et Ben Nécib.

«La saison passée, nous avons stabilisé ce compartiment avec Tej à gauche et Hosni à l'axe. Cette fois-ci, on a débuté l'exercice sans ces deux piliers. Il va falloir trouver l'équilibre rapidement. Quant à Kasraoui, je peux vous dire que même les plus grands gardiens de buts font des erreurs. Enfin, pour finir, je répète qu'il n'y a pas le feu. Le CAB joue bien et est en train de progresser. On continue à travailler pour rattraper notre retard et améliorer davantage notre rendement global». Espérons que la trêve sera bénéfique à tous...