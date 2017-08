Burkina Faso: Campagne agricole Centre-Ouest - Une physionomie mi-figue mi-raisin

Dans le cadre de son périple pour le suivi de la campagne agricole 2017-2018, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques (MAAH), Jacob Ouédraogo, était dans la région du Centre-Ouest le 28 août dernier.

Après avoir visité des champs écoles et jeté un coup d'œil sur la physionomie d'ensemble des exploitations, le ministre a trouvé des champs verts qui tranchent avec les réalités qu'il a constatées dans le Sahel et le Centre-Nord. Dans l'ensemble, le rapport sur les 4 provinces révèle une physionomie passable.

Après les régions du Sahel et du Centre-Nord, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques (MAAH), Jacob Ouédraogo, et ses collaborateurs se sont rendus au Centre-Ouest le 28 août 2017. Dans le Boulkiemdé, à Poa et précisément dans le village de Sogpelcé, où elle a fait sa première escale, l'équipe a visité le champ de Koudougyandé Zongo. Sur une superficie globale de 5 ha, le producteur consacre 1,5 ha à la culture du maïs avec les huit autres membres de sa famille. Selon le compte d'exploitation prévisionnel, le total de ses charges s'élève à 568 250 francs CFA alors que la vente des produits (maïs, arachide, mil) ainsi que les subventions sur les semences, les engrais et les produits phytosanitaires se montent à 1 524 250 francs CFA.

Ainsi, le résultat net ou le bénéfice attendu est de 956 000 francs CFA. Koudougyandé Zongo compte écouler ses produits avec l'aide des agents d'agriculture. L'équipe s'est retrouvée ensuite devant le bassin de captage ou de collecte des eaux de ruissellement en confection. A terme, cette retenue d'eau devrait permettre au producteur d'irriguer son champ en cas de sécheresse. Cependant, le transport de l'eau va certainement nécessiter une motopompe. Un appareil disponible et subventionné à 65% par l'Etat. Le producteur souhaite que les pluies se poursuivent afin qu'il puisse atteindre son objectif.

A Ramongo, à 14 km de Sogpelcé, Jacob Ouédraogo et ses collaborateurs ont visité un champ école et une parcelle de démonstration. Sur deux lopins de terre où est cultivé du maïs, l'un a utilisé du NPK et l'autre du DAP, un autre type d'engrais. «Comme c'est un nouvel engrais que nous ne connaissons pas, nous l'avons essayé sur une autre parcelle. Mais à ce stade, je pense que le DAP a fait ses preuves ; des deux côtés les plants sont identiques et ceux traités au DAP sont meilleurs. Je souhaite obtenir plus de DAP l'année prochaine », a précisé le producteur. «Qu'est-ce qui vous fait dire que le nouvel engrais est plus efficace que le NPK, vu que quand on regarde les deux champs, ils sont au même stade : l'épiaison ?» a demandé le ministre. Et le producteur de répondre : «On n'avait pas confiance au DAP, on ne voulait même pas l'utiliser mais rien qu'en l'expérimentant, on a été séduit. » Le niébé a été également cultivé sur deux autres parcelles d'expérimentation : l'une exploitée par une coopérative de femmes et l'autre par un agent d'agriculture. Là aussi, la présentatrice des deux parcelles est convaincue que leurs récoltes seront moins bonnes que celles de la parcelle de l'agent d'agriculture.

Le périple s'est poursuivi dans le village de Kougssin, à 28 km de Ramongo. Là-bas, c'est l'exploitation de Rasmata Kaboré/Birba qui force l'admiration. Epaulée par son mari, elle y cultive du maïs (1,5 ha), du sorgho (1 ha), du niébé (0,5 ha) et de l'arachide ainsi que du riz (0,25 ha chacun). Son compte d'exploitation prévisionnel affiche 476 625 francs CFA pour ce qui est des charges et elle espère engranger 1 109 500 francs CFA à l'issue des ventes. Elle dégagera ainsi un bénéfice de 632 875 francs. Pour y arriver, elle a reçu l'accompagnement des agents ainsi qu'une formation l'année dernière. La formation concerne le bon moment pour semer, répandre la fumure organique et les engrais, entre autres. Malgré les poches de sécheresse qu'elle a constatées par moments, elle se réjouit de la physionomie d'ensemble de son champ et n'a pas manqué d'implorer le ciel pour une continuation des pluies jusqu'en octobre, comme le souhaitent la plupart des producteurs.

C'est dans le village de Tialgo, à 48 km de Kougssin, que la tournée du ministre de l'Agriculture a pris fin. Il y a visité un bas-fond rizicole de 20 ha aménagé par le Projet riz pluvial (PRP) et les producteurs. Sur ce site, ils sont 215 femmes et 87 hommes. Ils envisagent une récolte de 39 tonnes de riz à la fin de la saison. Selon Amadou Bamouni, secrétaire général du groupement Warsé (si tu ne peux pas, il faut laisser en lélé (gurunsi), le résultat positif de leur compte d'exploitation est de 2 857 883 francs CFA. Comme perspectives, les membres du groupement entendent reconstituer le fonds de roulement initial (2 millions), réfectionner les diguettes et renforcer leurs capacités. Ce qui a été salué par le ministre Jacob Ouédraogo, qui a fait don de matériel aux exploitants dans le but de les encourager à mieux faire. Ce matériel est composé de 80 fossiles, de 10 pioches, de 7 pelles et de 5 brouettes, entre autres.

Selon le ministre, les champs écoles sont des champs expérimentaux qui font ressortir la différence entre les technologies passées et celles qui sont mises en œuvre de nos jours pour augmenter les rendements et promouvoir la production végétale. Ces nouvelles technologies sont les semences améliorées, qui s'adaptent aux zones agro-climatiques, et les engrais comme le DAP, pour ne citer que celles-là. La physionomie d'ensemble des champs des localités visitées, Jacob Ouédraogo l'a qualifiée de «très bonne» puis a invité les producteurs à ériger des bassins de captage des eaux de pluie pour les utiliser en cas de stress hydrique. Le rapport sur l'ensemble des 4 provinces de la région révèle une physionomie passable.