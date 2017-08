Congo-Kinshasa: Report des élections 2017. CENI - L'évaluation en aparté à Kananga inquiète !

Après le raté du 27 août 2017, les ondes de l'évaluation de la tripartite CENI-CNSA-Gouvernement, refont surface. Il se déroule actuellement à Kananga, les genèses d'une évaluation dudit processus électoral, avec le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille Nangaa et sa consorts.

Jusque-là, celui-ci n'a pas encore dégagé de sa gibecière, quelques éléments qui pourraient donner une lueur d'espoir, quant à l'organisation des élections en RD. Congo. Curieusement, cette réunion qui se déroule dans le Grand Kasaï, n'associe pas le Gouvernement, encore moins le CNSA, du moins, de façon formelle. Qu'est-ce que la CENI trame seule, dans couloirs de l'évaluation? Kananga cache peut-être la solution au déblocage de la situation concernant le report des élections de fin décembre 2017. Qui le sait?

La Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI-, sous le commandement de son chef de file, Corneille Nangaa, se réunit pour tout au plus trois jours dans la ville de Kananga, pour poser les jalons qui devront servir à marcher sur le chemin conduisant à l'évaluation du processus électoral dans les prochaines semaines. Pour donner un peu plus de crédibilité à ces assises, les observateurs nationaux et étrangers, les diplomates et quelques Députés et Sénateurs y prennent part. La réunion de Kananga se déroule donc, sans le Conseil National de Suivi de l'Accord -CNSA- qui, il y a quelques jours, a eu une rencontre de prise de contact avec son mentor de la CENI, pour mettre toutes les parties prenantes sur le pied d'égalité et répondre déjà aux éventuelles questions. Dans l'intérêt d'entrer en possession du calendrier électoral et de tout ce qui va avec, afin de mieux se préparer pour la prochaine évaluation. Pendant que le terrain est en train d'être balisé à l'intérieur du pays, à Kinshasa, le CNSA du très critiqué Olenghankoy, rejette cette idée et estime que, c'est un coup monté de la CENI pour les mettre hors de la course et, conséquemment, il se prépare à sa manière, pour affronter cette évaluation.

Pour Valentin Vangi, le porte-parole du CNSA, la vraie tripartite se fera au mois de septembre prochain. En présence de tous ceux qui sont censés y participer.

Après les différentes dates reportées, et les raisons préalablement avancées pour éviter la tenue des élections en décembre 2017, les manœuvres semblent être toujours concoctées par la CENI et compagnies, pour donner du retard à ces échéances. Cette évaluation devrait, à son terme, livrer la feuille de route du processus électoral, en publiant, par exemple, le calendrier. Ceci pourrait au moins permettre au très patient peuple congolais, de se faire une image assez concrète de l'organisation des élections, même si elles sont officiellement relancées pour 2018, afin d'éviter de tourner éternellement autour du pot.

Dans l'entre-temps, l'une des parties du Rassemblement morcelé de l'aile gauche, estime que la CENI semble déraillée de sa trajectoire, et que l'Accord du 31 décembre va sur un tracé de non-respect. Et donc, il tente de rappeler l'Eglise Catholique, de revenir pour trancher religieusement cette affaire.

Mais, que dit Bruno Tshibala dans tout cela? Lui qui, nouvellement placé à la tête du Gouvernement, avait promis à la nation congolaise, des élections démocratiques, crédibles et apaisées pour la fin de l'année 2017. Que dit Olenghankoy ? Lui qui, malencontreusement propulsé au devant de la CNSA, a, lui aussi, promis de suivre à la loupe, l'Accord de la Saint Sylvestre, pour qu'il soit respecté. Que dit Corneille Nangaa? Le patron des élections en RD. Congo, saucissonné de tout bord, par les aguerries du pouvoir, et les quémandeurs des élections. Dans cette histoire qui ne ressemble plus à un jeu, le prochain épisode va probablement situer tout le monde sur les perspectives d'avenir de ce processus électoral qui, curieusement, tarde à prendre ses vraies marques.