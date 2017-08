Burkina Faso: Procès Kémi Séba - La paix sociale vaut bien une relaxe

Quant au sieur Kémi Séba, on espère que, bien que relaxé et respirant maintenant la forme comme un billet craquant de 10 000 francs CFA, il tirera leçon de ce procès et se prendra autrement pour faire aboutir sa cause.

Il ne s'agit pas ici de prendre position pour l'un ou l'autre camp, mais franchement, on n'a pas besoin d'un détecteur de bonnes manières pour savoir que ce n'est pas par de tels actes que les « enragés » de la souveraineté monétaire pourront venir à bout de leur figure repoussoir. Car il ne suffit pas d'immoler un billet de 5 000 francs pour que l'Afrique batte sa propre monnaie. La question va au-delà de pareils actes ostentatoires et demande des réflexions des spécialistes en la matière qui ne sont pas rares sur le continent.

Voilà donc la nouvelle icône de la lutte contre le franc CFA requinquée et ragaillardie par la grâce des juges et qui ne manquera pas de faire parler encore de lui à travers des frasques dont il a le secret.

Faut-il voir dans ce verdict la main du politique ? La question mérite d'être posée quand on sait le tollé général, notamment sur les réseaux sociaux, après l'arrestation du Franco-Béninois pourtant connu pour son goût prononcé pour la provocation et ses coups d'éclat. Ce qui d'ailleurs lui a valu plusieurs procès en France, sa terre natale, qu'il a finie par quitter pour s'installer depuis 2011 à Dakar.

