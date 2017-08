Congo-Kinshasa: Climat des affaires - Bruno Tshibala mobilise la FEC

Présidés par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, la République Démocratique du Congo a ouvert, mardi 29 août 2017, en la salle Kimpesky Fleuve Congo Hôtel, les travaux du Forum sur l'amélioration du climat des affaires.

Ce forum d'une grande portée nationale regroupe les opérateurs économiques membres de la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle. Pendant trois jours, soit du 29 au 31 août 2017, les membres participants vont s'atteler à apporter des nouvelles stratégies pour voir dans quelle manière, réactualiser la réforme pouvant conduire à l'amélioration du climat des affaires en RD-Congo. Compte tenu de l'importance des matières à débattre, ce forum a connu lors de l'ouverture, une forte présence remarquée des membres du Gouvernement, du Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, des Sénateurs et Députés nationaux et provinciaux, la FEC représentée par son Premier vice-président mais aussi, des cadres et personnalités politiques œuvrant dans le secteur.

Prenant la parole dans le but de circonscrire l'événement, le Premier vice-président a déclaré que le gouvernement de la RDC, n'est pas à sa première tentative d'harmoniser le climat des affaires dans le pays. Car, dit-il, il y en a environs 19 réformes déjà entreprises depuis 2009. La FEC en a, d'ailleurs fait son cheval de bataille. Plus loin, dans l'optique de défendre les intérêts de ses membres, ce syndicat de défense des intérêts des opérateurs économiques n'a cessé de présenter aux décideurs, des propositions concrètes avec des solutions idoines pour rendre plus aisé l'exercice des affaires. Aussi, plaide-t-il pour assurer la sécurité judiciaire des membres et améliorer les infrastructures de base en plus de lutter contre la corruption. Toujours est-il que plusieurs assises sur le même sujet ont été déjà organisées pour lesquelles, des recommandations ont été formulées pour l'amélioration du climat des affaires et d'investissements dans le pays, par exemple; le Forum Economique National de 2016, organisé par le gouvernement sous le thème: « Climat des affaires et d'investissements en rapport avec les 28 mesures urgentes du gouvernement pour la stabilisation et la relance économique de la RDC, suite à la chute des matières premières », mais hélas, l'impact n'a toujours pas été au rendez-vous.

Il convient de signaler que ledit forum traite entre autres, à son ordre du jour, les sujets liés à l'évaluation de la mise en application effective des recommandations antérieures formulées par le gouvernement de 2014 à 2016, et l'examen de la nouvelle proposition de train des mesures incitatives en faveur du secteur privé. A ce jour, apprend-t-on, moins de 20 % seulement, sur les 600 recommandations avaient été partiellement exécutées, affirment les experts de la Fédération des Entreprises du Congo. "L'action n'a donc pas accompagné la vision, nous avons ainsi gaspillé le temps qui aurait pu positivement nous garantir les résultats, voilà que la réalité vient de nous rattraper car, une politique même volontariste sans une économie solide ne peut produire des résultats attendus", a reconnu le Premier vice-président de la FEC. Contre toute attente, ce n'est pas le fait d'organiser plusieurs forums ou conférences que le pays peut s'améliorer ou aller de l'avant. Il y en a eu plusieurs effectivement mais, pour des recommandations qui sont restées lettres mortes ou qui moisissent dans des tiroirs. Plutôt, on doit plus s'atteler à l'application effective et sans faille des recommandations issues des ces différentes rencontres. Sur le même registre, force est de croire que le Tribunal de commerce créé par le gouvernement pour arbitrer les contentieux commerciaux, est incapable lui-aussi, de bien réguler le secteur. La corruption, la fraude, le pot de vin et l'impunité caractérisent le climat des affaires en RDC. D'où, le tout dernier rapport de la Banque Mondiale à travers Doing -Business, en dit plus. Il classe la République Démocratique du Congo à la 180ème place au monde. 48ème sur 53 Etats en Afrique, parmi les pays dont le climat des affaires est buté à des problèmes réels. Eu égard à ce qui précède, l'on est tenté de se demander si ce Forum organisé par l'actuel gouvernement Tshibala fera-t-il, exception et produira-t-il des résultats escomptés!