Angola: Elections/2017 - Le MPLA victorieux à Huambo (données définitives)

Lors des dernières élections générales organisées en 2012, le MPLA avait obtenu, au niveau de la province de Huambo, 334.134 voix, soit 68,23 pourcent du total des 516.425 suffrages exprimés, ce qui lui avait permis d'élire quatre députés locaux. L'UNITA, principal parti de l'opposition, n'y avait élu qu'un seul député. Selon la Liste des partis politiques, les trois députés élus à Huambo pour le MPLA s'appellent João Baptista Kussumua, Armando Capunda et Bibiana Nandombwa. Et les deux députés de l'UNITA répondent aux noms de Liberty Marlin Dirceu Samuel Chiyaka et Eduardo Dumbo Delfino.

Selon les données définitives rendues publiques mardi à Huambo par le président de la Commission Electorale locale, Adriano Jacinto Calembe, le parti Union Nationale Pour l'Indépendance Totale de l'Angola (UNITA) a obtenu, au niveau de la province de Huambo, 213.858 voix exprimées, ce qui équivaut à deux députés. La coalition CASA-CE a obtenu 20.519 voix, le PRS 7.421, le FNLA 4.768 et l'APN 3.084. Adriano Calembe a rappelé qu'au niveau de la province de Huambo, 762.196 électeurs ont été enrôlés, et 621.554 ont pu voter, soit 597.413 suffrages valides, correspondant à 92,12%.

