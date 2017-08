Angola: Huambo - ADRA injecte plus de 200.000 USD dans des projets sociaux

La directrice locale de l'ADRA a souligné que les quatre projets ont été exécutes au profit de 1000 familles et de 20 organisations rattachées aux Associations et Coopératives de paysans.

Durant la même période, et toujours dans les mêmes municipalités, l'ADRA a également réalisé des actions de suivi d'exécution des projets publics inscrits dans le Programme Municipal Intégré de Développement Rural et de Combat contre la Pauvreté, a-t-elle ajouté.

Ces projets, a-t-elle expliqué, ont porté sur les actions de développement local durable, citoyenneté, éducation formelle et de droit, dans les domaines de sécurité alimentaire, octroi de crédit aux paysans, pouvoir économique des femmes, environnement et alphabétisation.

Durant la période précitée, quatre projets ont été mis en œuvre dans le but d'améliorer la situation socio-économique des populations rurales des municipalités de Caála, de Longonjo et de Bailundo, a précisé mardi à l'Angop la directrice locale de l'ADRA, Maria de La Salete Texeira Morgado.

Huambo (Angola) — Plus de 200.000 dollars US ont été injectés, de janvier à juin 2017, dans des projets sociaux divers exécutés dans la province de Huambo, par l'Organisation non gouvernementale "Action de Développement Rurale" (ADRA).

