Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Kiwakana - «La puissance de l'Etat ne se discute pas, elle s'impose !»

Il a été lancé hier, mardi 29 août 2017, la première conférence sur l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo. La cérémonie a eu lieu au Fleuve Congo Hôtel -FCH-, dans la commune de la Gombe, en présence de plusieurs acteurs politiques, chefs d'entreprises et investisseurs.

Du 29 au 31 août 2017, soit pendant trois jours, se tiendra cette conférence, chapeautée par le Premier Ministre Bruno Tshibala, sous l'œil vigilant de la Fédération des Entreprises du Congo -FEC-. Elle aura pour objectif, d'améliorer la survie des entreprises, et garantir la paix sociale en RD. Congo.

La première conférence sur l'amélioration du climat en RD. Congo est organisée sous le patronage du Président de la République, Joseph Kabila, représenté par son Directeur de Cabinet, Néhémie Mwilanya. Ceci, en présence des Députés, Sénateurs, membres du Gouvernement, entrepreneurs, et plusieurs politiciens.

La FEC réaffirme sa volonté à pousser le Gouvernement à prendre en mains, le problème de l'économie congolaise qui ne cesse de dégringoler. «La puissance de l'Etat ne se discute pas, elle s'impose», a dit Jean-Pierre Kiwakana, le premier Vice-président de la FEC. Après les discours du Directeur de Cabinet du Premier ministre, Michel Nsomue Nsomue, et celui du Premier vice-président de la Fédération des Entreprises du Congo, qui a eu à faire une allocution interpellatrice, le Premier ministre a officiellement lancé ces assisses dont la suite se poursuivra dans les ateliers.

La FEC dans la dynamique du progrès

La RD. Congo, malgré ses multiples ressources inexploitées, demeure toujours à la traîne de plusieurs pays africains sur le plan économique. Cette conférence va donc, tenter de répondre aux différentes pistes de solutions et appliquer les réformes prises par le Gouvernement à l'endroit des entreprises. La FEC expose ses préoccupations, et propose de nouvelles réformes, pour l'amélioration du monde des affaires, telles que la mise en application de 28 mesures visant à réduire la fraude fiscale, et lancer l'économie nationale, qui a diablement empiré ces dernières années, assurer la sécurité juridique pour protéger les entreprises, également, faire appel aux investisseurs, pour renforcer la mobilisation des recettes et favoriser la croissance de l'économie. Pour le premier Vice-président de la FEC : «Une politique, même volontariste, sans économie solide ne produit pas de résultats attendus».

D'où, la nécessité de penser à une réforme fiscale profonde. Par ailleurs, ces entrepreneurs demandent à l'Etat de défendre les intérêts des entreprises pour rendre plus facile, l'exercice des affaires et lutter contre la corruption. Précédemment, il y a eu plusieurs conférences allant dans le même sens, dont la dernière n'a pu respecter que 20% sur plus de 600 recommandations faites. La FEC estime, avec regret, que l'action n'accompagne pas souvent la vision.

Avec la baisse de l'économie que connaît actuellement le pays, ce sont des milliers de personnes au chômage, et des familles dans l'impasse la plus rude. Durant ces assisses, en effet, le Gouvernement devra penser à mettre en place les mesures visant à assainir l'environnement des affaires, et lancer des campagnes, pour améliorer l'image ternie de la RD. Congo.