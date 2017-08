Congo-Kinshasa: Les universitaires réclament la tenue des élections avant le 31 décembre 2017

Les universitaires de la République Démocratique du Congo ont réfléchi pendant deux jours autour du thème : « Nation Congolaise en péril : responsabilité sociale des universitaires ».

Organisé par l' Institut pour la Démocratie, la Gouvernance, la Paix et le Développement en Afrique, en sigle IDGPA, ces travaux de deux jours se sont tenus au Cepas, dans la commune de la Gombe. Déjà, ces travaux ont eu pour objectif principal de lever les options par rapport à la situation "précaire" que traverse la République Démocratique du Congo. Lors de l'ouverture de ces assises, le Professeur André Mbata, Secrétaire Exécutif de l'IDGPA avait fait savoir que les profs ne sont pas là pour parler de leur propre condition qui est déjà misérable, mais plutôt pour s'interroger sur leur responsabilité par rapport à l'Etat.

Comme il fallait prendre une décision radicale pour un changement durable, les universitaires ont donné leur position par rapport à la situation politique générale du pays. De prime à bord, il faudra noter que les universitaires ont adhéré aux déclarations de Dar-es-Salaam et de Kampala sur les libertés académiques et la responsabilité sociale des universitaires.

Les rideaux sont tombés au Cepas où se tenait la conférence des universitaires axée sur le thème «Nation Congolaise en péril : responsabilité sociale des universitaires». Dans une déclaration finale, les universitaires de la République Démocratique du Congo ont donné leur position sur la situation générale de la Nation. Ils ont parlé des libertés académiques et intellectuelles ; de l'autonomie de gestion des institutions d'enseignements supérieurs et universitaires ; la responsabilité des institutions ; la responsabilité individuelle des universitaires et, enfin, la responsabilité particulière des universitaires congolais face à une nation en péril. Au chapitre de responsabilité des universitaires face à une nation en péril, il faudra de prime à bord noter qu'ils font partie de la société civile.

De ce fait, ils ont pris acte du Manifeste Citoyen adopté par la Société civile et demandent à l'ensemble du peuple congolais de se mobiliser en conséquence. Les universitaires ont profité de cette occasion pour dénoncer les violations de la Constitution et des lois de la République ; des atteintes aux droits de l'homme ; l'insécurité et la pauvreté généralisées ; les atteintes graves à l'indépendance de la CENI ; l'instrumentalisation de la justice, de l'armée, de la police, et des autres services de sécurité.

Par ailleurs, les universitaires congolais s'insurgent contre ce qu'ils qualifient du phénomène de fabrication des infractions, le montage des procès, les arrestations et détentions arbitraires et les décisions judiciaires dont sont victimes les opposants, des activistes des droits de l'homme et des citoyens, et appellent les instances concernées à parer à cette situation.

De l'accord de la CENCO

Les universitaires congolais ont également donné leur position au sujet de l'accord de la saint-sylvestre. Ils ont exigé la restauration de l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections le 31 décembre 2016 tel qu'endossé par la communauté internationale à travers le Conseil de Sécurité de l'ONU, l'Union Africaine, la SADC, l'Union européenne et plusieurs autres organisations régionales.

Ils ont, par la même occasion, demandé à tous les autres universitaires et intellectuels ainsi qu'à leurs différentes associations d'adhérer à la présente déclaration et de se joindre à eux pour assumer leur responsabilité sociale envers notre peuple, appelé également à se mettre Débout pour revendiquer la restauration de l'ordre constitutionnel, dresser le front longtemps courbé, et bâtir dans la justice et la paix, un pays plus beau qu'avant où la dignité est assurée à chaque congolaise et à chaque congolais.

«Affirmons que notre peuple veut les élections à tout prix et sollicitons l'appui de la communauté internationale au peuple dans la réalisation de son aspiration à la tenue sans délai des élections libres, transparentes et démocratiques», ont-ils déclaré.