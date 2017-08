Congo-Kinshasa: Etienne Tshisekedi - A quand le retour et les obsèques ?

Depuis le 1er février 2017, cela fait maintenant près de sept mois depuis qu'Etienne Tshisekedi, le défenseur de la démocratie congolaise, est passé de vie à trépas.

A Kinshasa, les manœuvres entre sa famille biologique, politique et le Gouvernement, pour un enterrement et des hommages mérités sont toujours en cours de négociation. Le sphinx de Limete, malgré ses nombreux sacrifices et combats menés tout au long de son vécu sur la terre des hommes, n'a toujours pas été rapatrié, ni inhumé.

Le Gouvernement qui, plus d'une fois, avait promis de rapatrier le corps du défunt, pour être pleuré dignement dans son pays, la République Démocratique du Congo, n'y accorde plus assez d'attention, depuis que cette affaire du cimetière de la Gombe, celle-là même qui, en son temps, nécessita près de 250 mille dollars américains, alors que Samy Badibanga Ntita, était encore Locataire de l'Hôtel du Gouvernement, à la lisière de la Gombe, tentait de se couper en quatre morceaux, pour s'y faire. Apparemment, à l'arrivée de Tshibala, les petites fenêtres d'opportunité n'ont plus eu d'effets d'une moindre concrétisation, si ce n'est ces quelques communiqués ou annonces, justes bons pour alimenter la chronique ou jouer au trompe-œil.

Les combattants médusés, attendront encore un temps de plus, jusqu'à ce que les autorités congolaises reviendront aux bons sentiments.

Pourquoi Etienne Tshisekedi wa Mulumba ne revient toujours pas? Les soupçons portent à croire que tout ceci n'est un mauvais scénario des autorités publiques, pour que son corps ne revienne jamais en RD. Congo. Depuis sa mort, les négociations ont commencé entre le Gouvernement, la famille biologique du défunt, et son parti politique, l'UDPS, pour faire venir à Kinshasa, la dépouille mortelle depuis Bruxelles où il était décédé dans la Clinique Sainte Elisabeth. Des négociations qui balancent toujours entre attente et refus.

Par après, l'UDPS a alors proposé, que «Ya Tshitshi» soit enterré dans un mausolée que l'Etat congolais devait construire en son honneur, et en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour le peuple congolais. Etienne Tshisekedi a, en effet, passé l'ensemble de sa carrière politique sous la casquette de plusieurs responsabilités d'Etat et d'opposant incontesté et incontournable. Durant des années, plusieurs années après, il a su drainer, derrière lui, un peuple qui croyait en lui ainsi qu'en sa politique.

Des projets pour la construction de ce mausolée ont été conçus, par un architecte belge qui, selon des sources, aurait été menacé. C'est finalement au début du mois d'août, que le Gouvernement décide, enfin, de rapatrier la dépouille à Kinshasa sans pour autant donner une date précise. Alors que le Rassemblement, mouvement créé de son vivant, dirigé par son fils, Félix Tshisekedi, regroupant un bon nombre de forces politiques, pour faire face au pouvoir en place, leur demandait de céder le trône et d'organiser les élections, prépare un meeting prévu pour le 3 septembre prochain, le Gouvernement, lui, ne fixe toujours pas de date pour le rapatriement. On veut montrer la bonne volonté d'enterrer un digne fils du terroir, mais dans l'entre-temps, on utilise ce prétexte pour déstabiliser un quelconque regroupement, qui pourrait porter haut, le son de sa détresse.

La tenue du fameux meeting qui, jusque-là, ne reçoit toujours pas d'approbation de l'Hôtel de Ville, devient hypothétique. Visiblement, des coups diaboliques se préparent ça et là. Si le Gouvernement veut réellement la paix et la sécurité de ses citoyens, il y a certainement des décisions à prendre afin de fixer une date claire et précise pour que cette situation qui devient très embarrassante, soit décantée. Ce héros national mérite un minimum d'honneur. Qu'on se le dise !