Congo-Kinshasa: Ramazani Shadary - "Nous sommes là pour préparer la véritable tripartite "

Arrivé mardi 29 août 2017 à la tête d'une forte délégation gouvernementale à Kananga, chef-lieu du Kasaï central où se tient l'évaluation interne à la CENI du processus électoral, le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité n'a pas manqué de se confier à la presse.

"Nous sommes ici à Kananga pour continuer l'application de l'Accord que nous avons signé le 31 décembre 2016. Cet accord a pour objectif principal l'organisation des élections et dispose qu'il faut qu"il y ait des évaluations régulières. Nous venons donc ici pour entamer cette démarche. Le CNSA a été mis en place. Maintenant, il faut faire des évaluations en commençant par l'état des lieux de la situation du processus électoral. Il y a plusieurs contraintes, techniques, politiques, financières, sécuritaires, etc. qui doivent être abordées par des experts. Après avoir écouté la CENI, chaque partie va devoir donner aussi son point de vue... ", a dit Emmanuel Ramazani Shadary à la presse après son atterrissage. Et d'ajouter : "après l'étape de Kananga, il y aura maintenant la véritable évaluation sous forme de la tripartite qui pourra dégager les projections vers les élections proprement dites. Des projections sous forme de chronogramme, entendu ici comme le calendrier qui sera présenté. Nous sommes là pour préparer la véritable tripartite qui aura lieu dans les tout prochains jours."

Outre le numéro Un de la territoriale, quatre Ministres d'Etat, respectivement en charge de la justice, de la décentralisation, du Budget et des relations avec le Parlement sont dépêchés à Kananga. Pas seulement. Les ministres de la Défense nationale et des finances ainsi que celui des affaires coutumières font également partie de la délégation. Deux institutions d'appui à la démocratie, le CSAC et le CNSA, en l'occurrence, sont représentées respectivement Tito Ndombi et Adolphe Lumanu. Il sied de signaler que la présence de la deuxième personnalité du Conseil national de Suivi de l'Accord est symbolique. Ce, d'autant que c'est cette institution d'appui à la démocratie chapeautée par Joseph Olenghankoy qui, de manière diplomatique, a récusé la tenue de la tripartite pour fin août parce qu'aux yeux de la majorité des sociétaires de cette structure, avant de pouvoir statuer sur le processus électoral, il fallait s'imprégner de la situation. Et, après les rencontres ces dernières semaines avec Nangaa, l'heure serait donc aux contacts avec le Gouvernement Tshibala. Des premières réunions ont même déjà été entamées.

Pourquoi à Kananga ?

Aussitôt après l'aéroport de Kananga, le VPM Ramazani Shadary a présidé la réunion de sécurité élargie aux membres du Gouvernement central, en présence du Vice-gouverneur de province. A cette occasion, il a circonscrit le cadre de la mission après avoir écouté l'exposé de l'autorité provinciale sur la situation générale de la province. Aussi, a-t-il justifié le choix de la ville de Kananga pour ces travaux. Kananga, c'est le berceau de la première constitution dite de Luluabourg et, enfin, Kananga symbolise la paix retrouvée de par la présence des officiels dans cette partie du pays récemment en proie à une insurrection terroriste qui appartient désormais à l'histoire, a soutenu le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité.