Congo-Kinshasa: Ça bouillonne à Kananga - La voie de la tripartite balisée !

Petit-à-petit, dit un adage, l'oiseau fait son nid. C'est justement ce qui peut être affirmé quant à la tenue de la tripartite, cette réunion tant attendue, qui devra mettre face-à-face CENI, CNSA et Gouvernement autour de l'évaluation du processus électoral pour qu'ils répondent, enfin, à la question de l'année au Congo-Kinshasa : y aura-t-il oui ou non élections en 2017 au pays ? Kananga, coin célèbre du Grand Kasaï cristallise les regards.

Non, ce n'est point à cause du phénomène Kamuina Nsapu mais, bien au-delà. C'est plutôt la présence dans ce recoin de plusieurs officiels de la CENI, du Gouvernement, du CNSA, CSAC et autres qui, à présent, s'attèlent, dans le cadre de l'évaluation interne lancée par la centrale électorale, à baliser le chemin pour l'organisation prochaine de la tripartite. A dire vrai, plusieurs espéraient voir ce rendez-vous se tenir à Kananga comme annoncé sur les ondes d'une consœur par Norbert Basengezi, le numéro deux de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Déjà, il faut le dire, jusqu'il y a peu, pour certains, c'est bel et bien la tripartite qui était en gestation. Toutefois, cela n'est pas le cas pour le CNSA d'Olenghankoy, qui l'a fait savoir. Aux yeux de cette structure, avant ce tête-à-tête, il faut qu'elle entre en possession effective des données électorales. Nonobstant, pour plusieurs observateurs, ce qui se fait depuis lundi au Kasaï constitue la matrice de ce que sera la tripartite avec un verdict assumé par Nangaa : "les élections sont impossibles en 2017". La messe se dit déjà...

Ainsi, toutes les projections qui peuvent sortir de la CENI avant comme après ne pourraient, nullement, s'éloigner du jugement d'ores et déjà prononcé sur tous les toits tant par le président de la CENI lui-même que par les ténors de la commission électorale. Des informations glanées dans les milieux proches de la CENI, rapportent que la Commission Electorale Nationale Indépendante aurait même brocardé un calendrier électoral -l'une des grandes exigences des politiques- qui irait au-delà de 2017. Cette donne si elle s'avère fondée fera, certes, l'effet d'une bombe sur la scène politique tout en soulevant des vagues, mais, ne réconfortera qu'une chose bien affirmée par Nangaa et les siens avec, sans gêne, la bénédiction du pouvoir de Kinshasa.

Qui, à travers le Gouvernement, a dit prendre acte de l'impossibilité d'organiser des élections soutenue par la CENI. Autant le dire, le Rassemblement et bien d'autres forces politico-sociales n'entendent pas les choses de cette oreille. Coûte que coûte pour ces irréductibles, les élections législatives provinciales et nationales mais surtout la présidentielle doivent avoir lieu en 2017 comme repris au chapitre 4 point 4 de l'Accord du 31 décembre 2017. Pose les tenants du verdict de la Tripartite CENI-CNSA-Gouvernement. La controverse perdure.

Mais, loin des débats politiques, visiblement, organe technique pour l'organisation des élections, la CENI se met en œuvre pour avoir de quoi assouvir les appétits. Va-t-il pouvoir les assouvir ? Peut-être mais pas certain. S'il est évident que les travaux effectués au chef-lieu du Kasaï Central produiront un draft pour la tripartite et, il est moins aisé de dire que les revendications du Rassemblement aile dur chapeauté par le tandem Félix Tshisekedi-Lumbi aura étanché sa soif.

Ce, d'autant plus que le calendrier exigé à la CENI pour septembre, s'il se trouve dévoilé en temps, ne sera pas conforme au délai fixé préalablement dans l'Accord pour la tenue des élections. Donc, tripartite ou pas, évaluation ou pas, sans compromis, le Congo-Kinshasa se dirigera fin 2017 vers des horizons incertains.