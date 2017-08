Congo-Kinshasa: Lutte contre la fraude douanière - Le Gouvernement instaure des numéros de téléphone vert !

Les Représentants des Entreprises du secteur public et privé ainsi que les organisations de la société civile participent, depuis hier, mardi 28 août 2017, à la première conférence sur l'amélioration du climat des affaires. O

rganisé sous le haut patronage du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, ces travaux ont connu la présence de Bruno Tshibala, Premier Ministre, les membres du Gouvernement et tant d'autres invités. Il s'est déroulé au Kempinski Fleuve Congo Hôtel, dans la commune de la Gombe. C'est Bruno Tshibala, le Chef du Gouvernement, qui a procédé au lancement de ces travaux. Pendant trois jours, soit du 28 au 31 août, les participants à ces assises vont réfléchir sur plusieurs sujets ayant trait à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique en vue de permettre à la population congolaise de vivre une vie descente.

Dans son discours d'ouverture, le Premier Ministre Bruno Tshibala a remercié les participants pour avoir répondu nombreux à l'invitation du Gouvernement qui tient à améliorer le climat des affaires en RD. Congo. Ce pourquoi, dit-il, le Président de la République a déclaré la guerre à la corruption, la fraude fiscale et douanière, la multiplicité des taxes et des frais administratifs illégaux et contre les réseaux criminels qui veulent détruire l'Etat pour satisfaire leurs propres intérêts.

A l'en croire, le Gouvernement a dépêché les missions d'inspections aux postes douanières situées le long des frontières nationales. Les conclusions de ces missions, a-t-il indiqué, ont été adoptées sous forme des décisions du Gouvernement par le Conseil des Ministres le 11 août dernier. Et de dire que le travail continue sans désemparer au sein de la commission stratégique et du comité de pilotage du Gouvernement pour l'adoption de nouvelles mesures urgentes destinées à stabiliser et relancer l'économie nationale. Il a précisé que toutes ces mesures vont produire leurs effets positifs dans un avenir proche.

«Le combat pour l'amélioration du climat des affaires en RDC exige le concours de tous nos compatriotes en vue de sortir notre pays des difficultés qu'il traverse en ce moment », a-t-il souligné. Ainsi, le Gouvernement a décidé d'instaurer des numéros de téléphone vert qui seront à la disposition de tous les congolais à travers le pays en vue de dénoncer tout acte commis par les agents publics qui seraient de nature à détruire la prospérité des affaires. En outre, il a mentionné qu'il attend les analyses et recommandations qui viendront de ladite conférence pour enrichir le travail de la commission stratégique et du comité de pilotage du Gouvernement. Enfin, il a lancé un appel à tous les congolais pour soutenir le programme d'action du gouvernement qui comporte un volet important consacré à l'amélioration du climat des affaires en RD. Congo.

Il y a lieu de noter que la première conférence sur l'amélioration du climat des affaires a comme objectif, l'amélioration des indicateurs du cadre macroéconomique pour permettre à la population congolaise de vivre une vie descente.