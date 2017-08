C'était un week-end noir pour la compagnie Air Madagascar et ses passagers. L'un des appareils de la compagnie aérienne a connu un incident technique en plein vol. Plus de peur que de mal pour les passagers à destination de Tolagnaro car le pire a été évité et les passagers sont sortis indemnes. Cet incident est survenu sur le Boeing 737-800 de la compagnie, obligeant les pilotes à faire demi-tour et de rebrousser chemin en plein vol. « Il y avait une panne sur l'appareil et c'était la meilleure solution. Nous voulons prendre les choses en main. Maintenant, l'appareil peut reprendre ses vols », a expliqué une responsable auprès de la compagnie aérienne.

