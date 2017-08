Ile Maurice: Conservation marine - Des hôtels s'engagent pour le lagon

Cet accord a, en effet, permis la mise en place d'un panel d'activités aquatiques pour l'hôtel et surtout un programme de protection du lagon et de la mangrove qui se trouve à proximité de l'hôtel. Cet anniversaire, au dé- but du mois d'août, a été aussi l'occasion de faire le point sur l'implication des hôtels dans la protection des lagons.

WiseOceans est une compagnie internationale qui met l'accent sur la préservation et la formation pour la protection de l'environnement marin, elle a l'habitude d'entrer en partenariat avec des acteurs du secteur marin.

Pour Anahita, la collaboration avec WiseOceans lui a permis de mettre en place des visites guidées et éducatives à l'intention des touristes. L'unité de communication de l'hôtel indique que «cette collaboration permet aux clients d'en apprendre d'avantage sur les créatures marines des eaux environnantes pendant des séances de plongée guidées avec Rick Bonnier, éducateur marin de WiseOceans sur place».

De plus, dans le cadre du programme élargi de conservation de l'environnement aux alentours de l'hôtel, WiseOceans «effectue également un contrôle régulier de la santé des récifs coralliens dans le lagon avoisinant, où toutes les données rassemblées sont émises vers une base de données mondiales de façon permanente».

«Nous organisons des sorties sur deux sites différents, les mangroves et les récifs, à l'intention des clients de l'hôtel. Le but de ce travail est de garder les deux sites en état. Quand les clients sont capables d'aller sur les sites de plongée qui ont été préservés, ils sont bien plus curieux», avance Rick Bonnier. «Nous nous servons de ce que propose l'hôtel et du travail de WiseOceans pour que la beauté et la fragilité des côtes soient bien comprises.»

Partiellement responsables

Les hôtels sont en première ligne par rapport à la conservation du littoral dans son ensemble et des lagons. Des années d'exploitation, combinées au changement climatique, ont mis une pression sans précédent sur l'écosystème. Dans certaines régions, les hôtels sont même partiellement responsables de la destruction du lagon. À l'exemple de Balaclava, où les constructions d'hôtels ont mis à mal le parc marin.

«Il n'a de parc marin que le nom. Les hôtels sont en partie responsables de la destruction des coraux. Il n'y a plus grand-chose qui y vit», explique ce plongeur de la région Nord. «Une partie de la barrière a même été détruite par un hôtel.»

Mais certains hôtels ont décidé de remédier à cette situation. «Il faut dire que durant les deux dernières années, des hôtels se sont rendus compte de l'importance de la protection du lagon et ils ont fait un effort pour le protéger et pour le réhabiliter», indique Frédéric Perpetu de Reef Conservation. «Nous avons été mis à contribution pour des projets de protection, de découverte et de réhabilitation des lagons. Reef Conservation a notamment créé un lagoon directory pour des hôtels de Bel-Ombre : l'Outrigger et Heritage Awali.»

Ce répertoire est placé dans les chambres d'hôtel pour faire découvrir le lagon aux touristes et aussi pour les sensibiliser à la fragilité et aux menaces qui pèsent sur le lagon. Entre autres, Reef Conservation offre des cours approuvés par la Mauritius Qualifi- cations Authority (MQA) à l'intention des skippers, dont ceux des hôtels, pour qu'ils n'endommagent pas le lagon. «Ce sont des exercices qui prennent du temps à mettre en place mais qui prouvent l'intérêt que portent les hôtels à la protection du lagon et du littoral. Ils ont compris que la santé du lagon et du littoral est nécessaire pour leurs clients», ajoute Frédéric Perpetu.

Un lagon en mauvais état a plusieurs effets négatifs sur ce pilier de l'économie mauricienne. Les plages sont affectées très rapidement, les récifs étant le garant d'une plage en bonne santé. Une fois qu'ils sont morts, le travail de protection de la plage ne peut plus être fait. De plus, un récif mort est dé- pourvu de toute forme de vie, ce qui le rend terne. Les plongées sous-marines et les plongées avec tubas perdent donc tout attrait pour les touristes.

Les hôtels font aussi de plus en plus d'efforts en- vers les organisations non gouvernementales, surtout quand ils sont approchés pour des repousses de coraux.

L'intérêt des hôtels étant avant tout économique, les sceptiques estiment que ces mesures ne sont que pour l'apparat. Et que situés comme ils le sont, les hôtels font plus de tort que de bien aux récifs et au littoral, surtout que désormais, il s'en trouve plusieurs le long des côtes mauriciennes. Pour eux, ce genre de programme ne vient pas réparer les dommages déjà faits.