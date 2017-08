Ile Maurice: Là où les bananiers sont rares

La vieille dame, qui a vu l'évolution du hameau isolé, où l'autobus ne passait que deux fois par jour, le matin à 8 heures et l'après-midi à 17 heures, soutient que les gens entretiennent toujours de bonnes relations. «Tout le monde se connaît et on vit presque comme une famille ici, même si nous sommes presque 500 maintenant», dit Pritty Quirin.

Qu'importe son appelation, s'il y a une chose qui n'a pas changé dans cette localité, c'est le fait qu'il fait bon y vivre. «On est proche de la nature. Autrefois, les gens élevaient des animaux, travaillaient dans les champs de thé et l'établissement sucrier», raconte Chitralekha Ramjutthun, une autre habitante de Bananes. Maintenant, c'est la culture de fleurs et de légumes hydroponiques qui prend le dessus sur la canne.

«À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, ni Facebook. Ma famille et moi correspondions alors par voie postale et c'était l'adresse que je donnais pour ma localité.» Néanmoins, Indira Upadhya ne peut expliquer comment ce village a pu finir avec ce nom de fruit.

Et là, nous tombons des nues. Dans un village portant un tel nom, on s'attend au moins à voir quelques bananeraies. Ce qui fait sourire Pritty Quirin, présidente du conseil de village. «C'est ironique», concède celle qui y a toujours vécu. «Même dans les cours c'est très rare de trouver des bananiers», ajoute-t-elle. Pourquoi un tel nom alors ?

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.