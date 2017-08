S'exprimant au nom des bénéficiaires, Nébila Badolo, président du comité de gestion de la forêt classée de Tissé, a fait remarquer que depuis l'intervention du PIF, plusieurs actions de reboisement, de conservation et de protection de la forêt, ont été menées. Cependant, ces efforts sont vains du fait que le site n'est pas protégé, et que les animaux contribuent à détruire les jeunes plants mis en terre. C'est pourquoi il a souhaité que le Programme mette à leur disposition, des grilles de protection afin d'assurer la survie des plants.

Pour sa part, M. David Saba, directeur régional en charge de l'environnement, par ailleurs coordonnateur régional du PIF dans la Boucle du Mouhoun, a laissé entendre que c'est une satisfaction qui se dégage à l'issue de la visite des réalisations, et que c'est l'ensemble des acteurs qui doivent s'y mettre pour faire de la protection, une réalité à leur profit. «Cette visite avait pour objectif de permettre aux autorités, de s'approprier les objectifs du Programme, et qu'elles s'impliquent pour accompagner les populations à mettre de l'effort pour la protection de l'environnement», a-t-il expliqué.

Dans le cadre du Programme d'investissement forestier (PIF), les autorités régionales de la Boucle du Mouhoun étaient, le 19 août 2017, dans la commune rurale de Tchériba où elles ont visité les forêts classées de Tissé et de Oualou. Cette visite sur le terrain avait pour but, d'apporter leur accompagnement à travers les conseils, supervision et suivi des activités que mène le PIF dans la région. Avant la visite des réalisations, les autorités, aidées par les communautés locales, ont mis en terre plus de 1 500 plants composés d'espèces utilitaires telles que le baobab, l'acacia, l'anacardium, le caïlcédrat et le zizyphus.

Les autorités régionales de la Boucle du Mouhoun ont effectué, le samedi 19 août 2017, une visite des réalisations du Programme d'investissement forestier dans la commune rurale de Tchériba. L'occasion a été mise à profit pour mettre en terre plus de 1 500 plants dans les forêts classées de Tissé et de Oualou.

