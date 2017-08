Burkina Faso: Produits préemballés à Bobo - Contrôle des poids, prix et date de péremption

La direction régionale de l'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) des Hauts-Bassins a effectué, le lundi 28 août 2017, une visite inopinée de contrôle des prix et poids des produits préemballés dans certaines boutiques et commerces de Bobo-Dioulasso.

Le poids, le prix et la date de péremption des produits préemballés tels le sucre, le riz, le lait, le ciment, la farine de blé ... ont été l'objet de contrôle, le lundi 28 août 2017 à Bobo-Dioulasso. L'initiative est de l'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) à travers sa direction régionale des Hauts-Bassins.

Cette visite inopinée a consisté à faire le tour dans certains commerces et boutiques de la cité de Sya avec les bascules, sous l'œil vigilant du directeur régional de l'ABNORM, Issa Sawadogo. Ce contrôle va s'étendre jusqu'à la fin de la semaine. Elle a pour but, selon Issa Sawadogo, de permettre aux consommateurs burkinabè, d'acquérir des produits à juste prix et de bonne qualité.

« Lorsqu'un consommateur achète un produit, il faut qu'il soit rassuré de son poids et de sa qualité », a ajouté M. Sawadogo. Selon lui, les normes sont respectées dans l'ensemble au niveau des boutiques, même s'il y a un excédent ou un déficit de temps en temps sur les produits. Toutefois, si les normes ne pas sont respectées, des sanctions sont prévues, a-t-il affirmé.

« Si vous êtes en infraction, la loi prévoit des sanctions pécuniaires allant de 500 000 F CFA à 500 000 000 F CFA, et des peines privatives de liberté de 1 à 5 ans », a-t-il fait savoir.

Ousmane Sawadogo, un détaillant de farine de blé, riz et de sucre a remercié l'équipe de contrôle. Pour lui, cette visite inopinée permet de mettre le doigt sur les commerçants véreux. Même son de cloche chez Elie Azar, gérant d'une alimentation, qui a affirmé n'avoir rien à se reprocher.