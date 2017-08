Congo-Kinshasa: Climat des affaires - Bruno Tshibala se lance dans un combat perdu d'avance

Le Premier ministre lui-même est convaincu que tout a déjà été dit sur l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, mais rien de substantiel n'est fait pour renverser la tendance.

Lever les pesanteurs à l'amélioration du climat des affaires résulte de la bonne volonté du pouvoir. Dès lors, le Premier ministre Bruno Tshibala se lance dans un combat perdu d'avance.

La primature a initié un atelier sur le climat des affaires en République démocratique du Congo. C'est le Premier ministre, Bruno Tshibala, lui-même qui a lancé les travaux hier mardi 29 août dans la salle de conférences de Kempinsky Fleuve Congo Hôtel, à Gombe. Plus de 150 participants, venus de différentes entités et autres corporations d'entrepreneurs, doivent cogiter et proposer des recommandations dans le sens de l'amélioration du climat des affaires à travers les facilités à la création d'entreprises.

Le Premier ministre a pourtant indiqué que l'heure n'est plus aux discours mais aux actions concrètes. « Le gouvernement de la République va faire ce qui est nécessaire chaque jour pour améliorer le climat des affaires en RDC. Pour cela, il faut combattre la concussion, la perception illégale des taxes, la fraude fiscale et douanière, les réseaux criminels qui n'agissent que pour leurs propres intérêts. Il faut également initier la sécurité juridique, la bonne gouvernance et l'état de droit dans notre pays. Tout a déjà été dit à propos du climat des affaires sans résultat palpable. Maintenant, il faut quitter le stade de la parole pour celui des actes forts et concrets. Il faut faire ce qu'on a toujours dit pour améliorer le climat des affaires en RDC », déclaré Bruno Tshibala.

Alors que le Premier reconnaît lui-même que l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo relève plutôt des actions concrètes à poser par les dirigeants, il est étonnant de voir le même gouvernement perdre du temps à organiser un atelier devant produire des réflexions au lieu de poser des actes.

Cet atelier, selon ses organisateurs, poursuit, entre autres objectifs, l'identification des entraves majeures à l'exercice des affaires en RDC et proposer au gouvernement leur éradication et l'amélioration de la cotation générale de la RDC dans le prochain Rapport Doing Business de la Banque mondiale. La rencontre vise également à amener les administrations étatiques, les services publics impliqués dans la mise en œuvre des réformes à s'approprier le processus de réformes ainsi que la création d'une bonne synergie dans la coordination des réformes au niveau gouvernemental.

Un coup d'épée dans l'eau

Le thermomètre du climat des affaires reste le rapport Doing Business. Et dans ce palmarès, la RDC est presque toujours parmi les pays où la création d'entreprises et l'exercice du business sont butés à des pesanteurs. Les dix indicateurs essentiels sur lesquels Doing Business se base portent sur la création d'entreprise, le permis de construction, le transfert de propriété, le raccordement à l'électricité, l'obtention des prêts, le commerce transfrontalier, la protection des investisseurs minoritaires, l'exécution des contrats, le paiement des taxes et impôts et le règlement de l'insolvabilité.

Dès lors, ce ne sont pas des résolutions qui sortiraient d'un atelier comme celui de Kempinsky Fleuve Congo Hôtel qui peuvent améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Actuellement, le climat des affaires est pollué par la crise politique qui sévit depuis début 2015 avec les différentes tentatives de modification de la Constitution par la Majorité présidentielle. La persistance de la crise politique est en train de tuer l'économie nationale et, donc, le business. Le gouvernement Tshibala n'est pas en mesure de ramener la cohésion nationale, encore moins de résoudre la crise politique. Ce qui fait que les tensions politiques continueront d'influer négativement sur les affaires en RDC.

Décidément, les antivaleurs ont la peau dure en RDC. La corruption dans l'administration publique, dans les Cours et tribunaux, les régies financières, la police ainsi que dans toutes les institutions politiques, pollue également les affaires au pays. Avec une justice corrompue comme celle de la RDC, il est illusoire de penser améliorer le climat des affaires. Tout autant, ce n'est pas avec des fonctionnaires de l'Etat sous-payés qu'on parviendra à arrêter les tracasseries administratives dont sont victimes les opérateurs économiques en RDC.

Le gouvernement devrait travailler pour bâtir un Etat véritablement de droit, où toutes les institutions jouent pleinement leur mission constitutionnelle. Ce qui n'est pas le cas en RDC pour le moment. Et le gouvernement Tshibala est loin d'avoir le pouvoir nécessaire de changer fondamentalement la gouvernance dans le pays. La RDC est en crise sur tous les plans. Prétendre améliorer le climat des affaires alors que la sphère politique est sous tension, c'est un combat perdu d'avance pour Tshibala, nommé Premier ministre en violation de l'Accord du 31 décembre 2016.