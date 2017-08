Burkina Faso: Chambre régionale d'agriculture de la Boucle du Mouhoun - La première session statutaire tenue à Tougan

La Chambre régionale d'agriculture de la Boucle du Mouhoun a tenu, les 17 et 18 août 2017 à Tougan, sa première session statutaire sous la conduite de son président, Nonyeza Bonzi.

A cette session, il a été question pour les membres, d'apprécier l'état de mise en œuvre des activités du premier semestre de 2017, et d'adopter le programme d'activités du second semestre.

La première session statutaire de la Chambre régionale d'agriculture de la Boucle du Mouhoun (CRA-BM) s'est tenue, les 17 et 18 août 2017 à Tougan. C'est le haut-commissaire de la province du Sourou, Nouzélé K. Kafando qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session. D'entrée de jeu, l'assemblée a examiné et adopté le compte-rendu de la 2e session statutaire de 2016, et apprécié l'état de mise en œuvre des recommandations issues de cette session.

Le bilan d'exécution physique des activités présentées par le secrétaire général du CRA-BM, Alabera Ouattara, dégage un taux global d'exécution de 64,90%, assorti des activités programmées et réalisées, et des activités programmées non réalisées. Les activités programmées non réalisées s'expliquent par une insuffisance de ressources financières. Il ressort du bilan financier que la CRA-BM a réalisé un budget de 4 704 000 F CFA sur un budget prévisionnel de 39 143 000 F CFA, soit un taux global d'exécution de 12,02%.

Le bilan de la direction régionale de l'agriculture et des aménagements hydrauliques-BM présenté par Ulrich Léonce Yaro, indique que les activités du premier semestre de 2017 ont été principalement le suivi des activités de la campagne sèche 2016-2017, la réception des intrants et équipements, ainsi que leur mise à disposition aux producteurs. Ce bilan mentionne que les niveaux de production atteints pendant la campagne sèche sont encourageants, et que la majorité des semences, engrais, équipements reçus ont été mis à disposition des producteurs.

Il précise par ailleurs que les activités du second semestre permettront certainement de finaliser la mise à disposition des intrants et des équipements, afin d'atteindre les objectifs fixés pour la campagne agricole 2017-2018 dans la région. Au niveau de la direction régionale des ressources animales et halieutiques/BM, selon Oumarou Sawadogo, les activités se sont bien déroulées dans la région au cours du premier semestre 2017, malgré l'insuffisance des moyens de déplacement des agents sur le terrain, des bâtiments et du matériel technique.

La mise à disposition des moyens aux agents permettra d'améliorer significativement l'exécution des activités durant le second semestre. Le Projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire (PAPSA) dans la région de la Boucle du Mouhoun, a révélé à l'assemblée, l'état d'exécution physique de ses activités. Celles-ci ont porté entre autres, sur la mobilisation des fonds de roulement, l'amélioration de la production vivrière, l'appui à la commercialisation des produits vivriers.

Pour améliorer son action, le PAPSA entend au niveau de la production animale, accélérer la signature du protocole, poursuivre la dotation des producteurs en « coqs améliorateurs », former les bénéficiaires en techniques de production de volaille, et équiper le CCL de Magnimasso en matériels adéquats. Quant à la production végétale, il compte accélérer la signature du protocole et le déblocage des ressources financières pour le suivi-appui-conseils des activités, sensibiliser les producteurs et renforcer le suivi (par les agents) des travaux de réhabilitation des bas-fonds, construire des magasins de stockage et les doter d'équipements adéquats, toujours selon Oumarou Traoré.

A cette session, les membres ont été instruits du Système intégré d'information sur les marchés ASP (SIMA). Le programme d'activités 2017 du second semestre (de juillet à décembre 2017) adopté s'articule sur trois axes, pour un budget prévisionnel global de 11 440 000 F CFA. Le premier axe porte sur l'amélioration de la concertation et de la représentation avec quatre activités. Le deuxième axe prévoit cinq activités de renforcement de l'information/communication et de la formation.

Quant au troisième axe, il dégage cinq activités de renforcement de la promotion, de l'appui aux projets et de l'organisation des producteurs. Après deux jours de travaux au cours desquels le bilan à mi-parcours du CRA-BMHN et de ses partenaires ont été passés au peigne fin, les participants ont exprimé leur satisfaction pour les résultats engrangés, au regard les difficultés rencontrées.