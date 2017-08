Burkina Faso: Police municipale - Les concours professionnels divisent

Kantigui qui a tendu son oreille dans le milieu diplomatique a ouï dire que le président français, Emmanuel Macron, est annoncé à Ouagadougou pour la mi-novembre prochaine. Selon la source de Kantigui, le président Macron sera à Ouagadougou dans le cadre de ses efforts diplomatiques pour créer un axe intégré entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. C'est donc depuis la capitale burkinabè qu'Emmanuel Macron va s'adresser au continent et ainsi dévoiler les grands axes de sa politique africaine, surtout en matière de lutte contre le terrorisme. En outre, indique les différentes sources, le président français va aussi évoquer, lors de son séjour ouagalais la question de la migration. Le Burkina Faso étant devenu une cible privilégiée des attaques terroristes, Kantigui espère que cette visite permettra d'aider le pays à intensifier la lutte qu'il a commencée contre l'hydre terroriste depuis 2016.

Kantigui qui suit l'actualité parlementaire depuis le décès de son président, Salifou Diallo, a ouï dire que l'élection du successeur de Gorba au perchoir va intervenir avant le 15 septembre 2017. Selon la source de Kantigui, les députés vont procéder aujourd'hui 30 août, à la clôture de la session exceptionnelle ouverte le 20 août 2017 dans le cadre des obsèques du président. A l'issue de cette clôture, une autre session extraordinaire s'ouvrira demain 31 août pour une durée de deux semaines, selon les termes de la loi fondamentale. C'est au cours de cette session extraordinaire que les députés vont élire le successeur de Salifou Diallo dont la nation ne cesse de pleurer la disparition. A ce qui se susurre dans les coulisses de l'hémicycle, sauf décision contraire de la conférence des présidents qui valide l'ordre du jour, cette élection aura lieu le 8 septembre prochain. Si les tuyaux de Kantigui ne sont pas percés, c'est dire que les élus nationaux ne vont pas déborder excessivement le délai constitutionnel (15 jours) à eux impartis pour remplacer leur président en cas de vacance de poste. Kantigui, qui a les oreilles toujours grandes ouvertes en direction de la représentation nationale, reviendra très prochainement avec les noms des prétendants au rang de deuxième personnalité du pays. Au sein du MPP déjà, les tractions continuent et la cohésion au sein du parti dépend fortement du consensus ou non qui va sortir du choix de l'homme qui va présider aux destinées de l'Assemblée nationale pour le reste du mandat.

A la question de savoir comment ces vendeurs arrivent à fabriquer ces timbres frauduleux, Kantigui a ouï dire qu'ils se servent d'une imprimante couleur. Après avoir acheté un lot de timbres dans un service des impôts, ils scannent le lot de timbres, puis l'impriment en couleur et prennent le soin de découper les bordures de sorte qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les timbres originaux et ceux frauduleux. Tout en félicitant les forces de l'ordre, Kantigui les invite à redoubler de vigilance car, ils sont nombreux ces vendeurs qui utilisent des subterfuges pour se mettre plein les poches en fabriquant de faux timbres.

Il détecte deux vendeurs de timbres frauduleux, et réussit à mettre la main sur un vendeur de timbres de 200F CFA. L'autre vendeur de timbres de 500F CFA, a par contre, réussi à prendre la fuite. Le policier conduit le fraudeur arrêté chez son supérieur et va rejoindre son poste. Quelques minutes après, un monsieur, certainement une connaissance du fraudeur, se présente devant le policier pour plaider sa libération. Mais ce dernier oppose un refus catégorique, l'invitant à aller négocier avec son supérieur.

Aux dernières nouvelles, a appris Kantigui, le ministère de tutelle a fait sortir une correspondance communiquant la date du déroulement des épreuves prévue pour les 8 et 9 septembre prochains, créant ainsi la division et la suspicion au sein du corps. Vivement qu'une solution idoine soit trouvée à cette crise au sein de la police municipale pour éviter la fracture dans le groupe.

