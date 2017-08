Burkina Faso: Fenêtre des pros - Bakary Koné à Strasbourg « je compte apporter ma rigueur »

Pour les footballeurs burkinabè expatriés l'actualité sportive est riche et même très riche. Outre le retour de Bakary Koné en Ligue1, d'autres faits comme le probable départ de Préjuce Nakoulma de Nantes et les transferts d'Ali Rabo et d'Hervé Oussalé sont à signaler.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace et le Málaga Club de Football ont trouvé un accord pour le prêt, jusqu'à la fin de la saison 2017-2018, de Bakary Koné. En quête d'un défenseur central depuis de nombreuses semaines, Strasbourg pourrait compter sur l'expérience du défenseur central burkinabè de 29 ans passé notamment par l'En Avant Guingamp et l'Olympique Lyonnais.

Il comptabilise 89 matches et 6 buts en Ligue 1. Pour ses premiers mot, l'ex sociétaire de l'EFO a montré sa satisfaction de retrouver la Ligue 1 et Strasbourg. « Strasbourg a manifesté beaucoup d'intérêt pour moi. C'est ainsi que j'ai appelé un grand frère Christian Bassila qui est passé par ce club. Nous avons un peu discuté. Il m'a dit du bien de Strasbourg. J'ai jugé bon de venir révéler le challenge.

J'étais excité de revenir relever dans un bon projet, de jouer et de progresser. J'ai hâte de compétir afin de retrouver mon meilleur niveau et de tout donner pour Strasbourg. Pour avoir assisté à la rencontre du club à domicile, je constate que le stade est chaud, le public est accueillant. Ce qui sera important pour le groupe et moi. Je compte apporter ma rigueur, et mon vécu en Ligue 1, sans oublier mon esprit de gagneur » a-t-il laissé entendre. T

oujours dans le domaine des transferts, Hervé Oussalé s'est engagé en faveur de l'ASEC d'Abidjan pour 2 saisons. « C'est un sentiment de fierté pour moi surtout que le grand frère Aristide Bancé est passé par là. Le choix de l'ASEC c'est tout simplement parce que le championnat ivoirien est très médiatisé. Un championnat qui possède une audience non négligeable. Aussi, l'équipe est en campagne africaine. Ce qui est un bon challenge pour moi. Je ne suis pas parti à l'ASEC pour remplacer quelqu'un, ou encore faire mieux que quelqu'un.

Je veux faire prévaloir mes qualités de footballeur. Aristide Bancé et moi n'avions même pas le même style de jeu. En plus, c'est mon ainé. Je lui dois du respect. Le petit frère ne peut jamais faire oublier le grand frère. Comprends qui comprendra » a lâché l'ex pensionnaire de Planète Champion international. Ali Rabo a pris lui, la direction de Dubaï aux Emirats arabes unis. Là-bas, il s'est engagé avec la formation d'Al Masafi club pour une saison. Préjuce Nakoulma, lui, pourrait quitter le FC Nantes plus tôt que prévu. C'est ce qu'a laissé entendre son agent.

« Avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Ranieri et ses décisions, je pense personnellement qu'il y a eu un évident problème de communication. Et la situation autour de mon joueur n'a pas été bien gérée. Préjuce, après un très bon début de carrière en France, n'avait pas l'intention de quitter Nantes cet été, malgré l'intérêt de plusieurs clubs. (... ) Mais nous allons quitter Nantes cette semaine », a-t-il assuré dans des propos relayés par 20minutes. En effet, depuis quelques temps, Préjuce Nakoulma et le nouveau coach de Nantes Claudio Ranieri ne sont plus en odeur de sainteté. Le technicien italien n'avait pas pris de pincettes pour évoquer ce dossier. « Si quelqu'un n'est pas content, la porte est ouverte.

Je préfère un jeune très motivé qu'un joueur avec expérience sans motivation... » avait-il laissé entendre sèchement. Il ne serait donc pas étonnant de voir l'attaquant burkinabè débarqué dans les tout prochains jours dans un autre club. Saint Etienne et Nice ont déjà manifesté un intérêt pour l'accueillir. Affaire à suivre. En Europa league, Shériff Tiraspol grâce au but égalisateur de son Burkinabè Cyrille Bayala a obtenu son ticket pour disputer les matches de poules de cette compétition.

Après un nul (1-1) à l'aller en Pologne face à Legia Warszawa, l'équipe de Benjamin Balima et Cyrille Bayala se qualifie malgré le nul vierge du match retour. Ce qui n'a pas été le cas de Krasnodar de Charles Kaboré éliminé par Crvena Zvezda de la Serbie. Au Maroc, Issouf Dayo revenu de blessure a marqué le 4e but des siens, le RSB, offrant la large victoire 4-0 sur UST en coupe du trône.