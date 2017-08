Burkina Faso: Idrissa Malo Traoré Saboteur - « Les gens racontent du n'importe quoi »

interview

Homme de conviction, Idrissa Malo Traoré dit Saboteur est aussi en passe d'être un homme des exploits sur le plan footballistique. En 1995, contre tout attente, il est sorti premier d'une poule pour les éliminatoires de la CAN 96 où il y avait la Côte d'Ivoire et le Maroc.

Il y a quelques jours, il est revenu du Ghana avec une qualification inattendue avec les Etalons locaux (A') après un match nul de 2 buts partout à Ouagadougou. Commissaire de police grade exceptionnel, ce septuagénaire croyait dur comme fer à cette qualification. Bien entendu, au cours de cet entretien, il a aussi abordé d'autres sujets le concernant.

Les pronostics n'étaient pas à votre faveur avant le déplacement de Kumassi. Qu'est ce qui a fait votre force ?

Vous dites que les pronostics n'étaient pas à notre faveur ?

Ah bon !! Pourtant à notre niveau, nous étions confiants. Par rapport à la physionomie du match aller, par rapport à la manière dont les joueurs ont abordé la rencontre jusqu'à la fin, nous aurions dû sortir victorieux avec au moins 9 buts au lieu de 2. Pour vous dire qu'au regard du volume du jeu, les Ghanéens n'étaient pas nettement supérieurs à nous. Les joueurs et nous avions échangé. Nous avions visionné le film du match aller. Nous avons essayé de corriger les failles. Notamment en défense. Au niveau de ce bastion, il y avait le latéral gauche Narcisse Bambara qui n'était pas au point. Pareillement pour l'occupant de l'axe central Abdoulaye Zongo. Nous les avions ainsi remplacés. Hermann Nikièma a pris la place de Narcisse.

Dans l'axe, nous avions fait confiance à Ismaël Zagré de Kozaf. Dans le secteur médian, nous avions titularisé Guiro. Il était en forme au cours de la semaine. Nous avions fait ce choix pas parce que celui qui a joué le match aller a été mauvais. Au contraire, il avait bien joué. Seulement tactiquement, il y avait beaucoup de chose à dire sur lui. En attaque, le couloir droit a été occupé par Adama Barro de Rahimo. A part ces quelques changements, ce sont les mêmes qui ont joué le match aller. J'avoue que nous n'étions pas inquiets. Les enfants étaient motivés.

Par exemple ceux du bastion offensif ont demandé à la défense de tout faire pour ne pas encaisser lors de la première période. De leur côté, ils ont rassuré leurs camarades que les ghanéens ne pourront pas les empêcher de marquer 2 à 3 buts avant la mi-temps. Pour vous dire que notre travail a été facilité par la motivation des joueurs. Au-delà de toute l'équipe, je tire mon chapeau à Yssouf Kaboré. Il a été l'homme des 2 manches. Ce que ce garçon a montré, même en équipe A il a sa place. Il est bon techniquement. Physiquement aussi, il est prêt et présente une bonne vision de jeu.

Avec cette qualification ajoutée à celle de 1995 devant la Côte d'Ivoire, peut-on vous considérer comme l'homme des exploits ?

Je ne suis pas l'homme des exploits. Disons que je suis un maillon d'un système. Si je suis dans un groupe, je suis comme un animateur, comme un galvaniseur, comme un leader. C'est le groupe qui travaille. Il faut toujours des gens qui ont des capacités de mobiliser les hommes sur tous les aspects.

Après le match aller, il a été dit que vous aviez libéré 11 joueurs. Pourquoi ?

Les gens racontent du n'importe quoi. J'avais un groupe de 32 joueurs. Pour le déplacement de Kumassi, pouvait-on envoyé tous les 32 joueurs ? Honnêtement, peut-on le faire ? Je vous pose la question. Nous sommes à l'intersaison. Nous n'avions pas voulu prendre le risque de convoquer uniquement 18 ou 20 joueurs. Cela à cause d'éventuelles blessures et de maladie notamment en cette période de paludisme. C'est pourquoi nous avions ratissé large. C'est pour cela que, avant de quitter Ouagadougou pour Kumassi, nous avions libéré ceux qui n'étaient pas au point.

Je fais mon classement en fonction de la valeur réelle au temps T. Je ne me basse pas sur l'ancien nom. J'en ai l'expérience sur ce plan. J'ai fait mes preuves dans ce domaine. Je pense que certains journaux doivent avoir l'honnêteté de dire que ce monsieur nous a prouvé qu'il n'est pas un homme qui fait de la complaisance. C'est comme cela que nous avions arrêté la liste de 21 joueurs. C'est-à-dire les meilleurs du moment. J'ai vu un journal qui s'interrogeait sur la non titularisation de Sidiki Traoré. Ce journal a du oublié que dans son club, au RCK, il ne débute pas les matches. C'est Sylla qui joue, et puis, lui, rentre souvent vers la fin du match.

Ce qui veut dire que les gens ne connaissent même pas les joueurs et ils font des critiques négatives. Le même journal se plaint pourquoi le meilleur buteur Salam Kagambèga n'a pas joué. Il a été convoqué pour le déplacement du Chili. Avant cela, il avait été touché lors d'un match de l'USFA. Il avait eu des douleurs aux reins. Pour son premier entrainement avec nous, il sentait toujours le mal. C'est ainsi que sur conseil de notre kiné thérapeute, nous l'avions libéré pour que le médecin de l'USFA le suive. A notre retour du Chili, il n'avait pas encore repris avec son club.

En Thaïlande aussi il n'a pas pu faire le déplacement. C'est Franck Lassina Traoré qui était de cette expédition. Après la Thaïlande, nous étions au Maroc encore sans Kagambèga. C'est à notre retour du Maroc que je l'ai appelé parce que j'ai appris qu'il a repris. Je lui ai dit que si c'est le cas, s'il pouvait nous rejoindre pour le dernier stage face au Ghana. Il m'a rassuré qu'il va mieux et nous a rejoint. Je signale qu'avec les Etalons locaux, Franck Lassina Traoré a disputé 7 matches et a marqué 6 buts. Ce qui veut dire qu'au sein de l'équipe nationale locale, c'est lui qui est le buteur. C'est lui qui a fait la plus part des stages.

Malgré les critiques de tout bord, vous êtes resté stoïque. Alors qu'à une certaine époque, vous n'hésitiez pas à réagir. A-t-on à faire à un nouveau Saboteur ?

Les gens critiquent souvent soit par méconnaissance, soit ils sont payé pour écrire. Cela me fait souvent rire. C'est pourquoi je ne réponds pas.

Pourquoi avoir refusé d'organiser un point de presse à l'aller comme au retour ?

Vous faites bien de me poser cette question. En fait, le communicateur de la Fédération Burkinabè de Football, Gabriel Barrois, m'a envoyé un message la nuit du mardi 8 août, m'informant de son intention d'organiser une conférence de presse le jeudi 10 août à Splendid hôtel. Je lui ai répondu par message que ça ne m'intéressais pas d'aller à l'hôtel pour la conférence de presse. Par contre, je lui ai proposé de convier les journalistes à l'entrainement au Centre Omnisports des Etalons le mercredi 9 août dans la soirée parce que l'entrainement allait être ouvert. Pour moi, cette seconde option était mieux pour les hommes des médias qui pouvaient avoir en ce moment accès à tout l'encadrement technique et à tous les joueurs à la fin de l'entrainement pour leurs interviews.

J'ai toujours les messages dans mon portable. Le mercredi, je suis même allé au siège de la Fédération, faire tirer une quinzaine de copies de la liste des joueurs pour mettre à la disposition des journalistes. J'ai été étonné car personne n'est venu et dans la presse on dit que j'ai refusé d'organiser une conférence de presse. Je ne vois pas ce qui est mauvais dans ma proposition. Je suis dans le football depuis 1959 où j'ai signé ma première licence avec l'Association des Fonctionnaires de Bobo-Dioulasso. J'ai évolué dans le milieu du football jusqu'à nos jour. Je n'ai jamais quitté ce milieu.

En conséquence, tous les acteurs, que ce soit dans le domaine technique, administratif, dans la presse, je connais chacun. L'environnement aujourd'hui au niveau de la presse, je pense que d'autres doivent se ressaisir. Certains ont des connexions diverses. Quand une équipe nationale doit jouer, certains journalistes préparent déjà leur écrit par apport à l'aspect négatif. Quand il y a le succès, ils ne publient plus. S'il y a l'échec, ils sont prompts à publier. Après les élections à la présidence de la FBF, certains journalistes ont pris fait et cause pour d'autres candidats. Ces derniers continuent de lutter contre les responsables de la Fédération. Par ricochet, ils sont contre moi parce que j'ai pris position pour Sita Sangaré.

Malgré le nombre important de matches de préparation, vous avez eu du mal à avoir une équipe type à l'approche de cette double confrontation face au Ghana.

C'est juste mais l'équipe change avec de bons résultats. Nous ne jouons pas le football professionnel ici. Dans le football aujourd'hui, les joueurs professionnels sont dans des clubs où ils ne vivent que du football et leur entrainement est de haut niveau. Ce joueur, si tu l'appelles à 3 jours d'un match, cela lui suffit pour se préparer et faire une bonne prestation. Nous sommes ici en amateur. Quand vous suivez le championnat national, vous pouvez voir un joueur qui fait une bonne prestation aujourd'hui. La journée prochaine, vous n'allez pas reconnaitre ce dernier.

Cela est dû au fait que nos club n'ont pas les moyens. Même ceux qui en ont, les gèrent mal et les joueurs ne sont pas bien payés ne serait-ce qu'ils s'alimentent bien. Après avoir quitté l'entrainement il y en a qui n'ont pas à manger, d'autres vont aller prendre du pain avec du thé. Ces joueurs malgré leur talent ne peuvent pas avoir de bonnes performances. Il y a des joueurs qui ont des problèmes sociaux. Des dirigeants, ne paient pas les joueurs régulièrement et ce bien que les montants sont faibles. Ces joueurs sur le plan psychologique, si on les aligne cette semaine, il va passer à côté du match. Donc il n'y a pas une régularité dans la forme et dans la performance des joueurs au niveau du championnat national.

Quand nous faisons un regroupement, les joueurs ont en ce moment une bonne alimentation, un bon suivi médical et ils se reposent bien. C'est en ce moment qu'on voit la valeur réelle de certains joueurs. L'irrégularité de performance de nos joueurs fait qu'on ne peut pas circonscrire une liste pour dire que ce sont ces joueurs qui vont former l'équipe. Il est très difficile d'avoir une équipe type au niveau des locaux. Par exemple à la veille de notre voyage au Maroc, notre meilleur ailier Boureima Bandé et Iliasse Sawadogo sont partis. D'autres comme Bassirou Compaoré et Junior Sylla ont suivi. Souvent, nous sommes confrontés à ce genre de situation et nous sommes obligés de faire avec.

Des joueurs qui sont passés sous votre coupe vous reprochent de leur faire trop courir à l'entrainement. Que répondez-vous ?

Si vous connaissez un de ses joueurs faites-lui appel. Je viendrai aussi pour qu'il me dise le jour où je les ai fait courir. Quand ils courent, c'est chaque fois avec le ballon. Je ne fais pas la condition physique. Ceux qui vous ont dit cela, ce sont des mauvais joueurs. Tout ce que nous faisons est basé sur le ballon. Même le président de la fédération assiste souvent à nos entrainements. Nous faisons des entrainements très modernes. C'est pour cela que quand les joueurs sont sur le terrain, sur le plan de la conservation du ballon et de la maitrise de jeu, ils s'en sortent facilement. J'ai écrit des ouvrages sur le football, sur la préparation d'une équipe, l'animation offensive et défensive. C'est par rapport à mon expérience que j'ai écrit ces livres.

Peut-on concevoir qu'une équipe championne comme le RCK n'ait aucun joueur dans une sélection locale, comme c'est le cas lors de vos premiers regroupements ?

Les joueurs du RCK ont été convoqués. A notre grande surprise seul Ismaël Bandé s'est présenté. Et comme ils ne voulaient pas, le prochain regroupement qui a suivi j'ai fait seulement appel à lui que je jugeais très important dans mon système. Par la suite, les autres joueurs eux même ont commencé à se plaindre. Ils ont dit que s'ils sont convoqués et que les dirigeants s'opposent, ils vont répondre. Même s'il faut quitter le RCK. C'est à l'issue de cette pression que les dirigeants ont commencé à libérer les joueurs pour la sélection.

Comment comptez-vous préparer le CHAN, sachant que des joueurs cadres pourront quitter le championnat local pour d'autres destinations ?

Tout joueur ambitionne aller voir ailleurs. Dans l'effectif qui a ramené cette qualification, il est fort probable que les meilleurs voire toute l'équipe aille voir ailleurs. Tout est possible. En ce moment, il faut tout refaire. Si j'étais l'Etat, et compte tenu qu'il reste quatre mois pour la phase finale, j'allais octroyer une bourse aux trente meilleurs joueurs, ne serait-ce que 250 000 FCFA en plus de ce qu'ils gagnent en club pendant cette période, question de pouvoir rester pour défendre les couleurs nationales. Après la compétition ils sont libres de partir.

Quel sera l'objectif du Burkina Faso au CHAN 2018 ?

L'objectif d'un pays à une phase finale, c'est de chercher à remporter le trophée. Il y a des pays qui viennent pour la première fois en phase finale et qui n'ont pas d'expérience. Ils viennent certainement en apprentissage. Aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, que ça soit l'équipe A ou l'équipe A' (l'équipe locale), je pense que, par rapport à nos performances, nous avons notre mot à dire en phase finale d'une compétition.

Vous avez beaucoup fait pour le football burkinabè. Vous avez prouvé par vos expériences en matière de football. Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'être dépassé ?

Dans notre pays, les gens pensent que l'évolution, c'est l'indiscipline, c'est l'injustice, c'est l'incivisme, c'est faire ce qu'on veut, c'est semer le désordre, c'est faire ce qui est anormal pour la société. Les gens disent que j'ai des méthodes anciennes. Ce ne sont pas des méthodes anciennes. Les méthodes que nous avons apprises dans des grandes écoles de football, notamment en Allemagne, c'est la rigueur, c'est la justice au niveau des joueurs, c'est la loyauté, c'est d'avoir la bonne moralité. C'est ça l'évolution. Et je suis sur cette base de l'évolution. Des gens suivent le mauvais concept social. C'est-à-dire ce qui est négatif dans la société. Quand les gens veulent que vous sélectionniez leur cousin, leur camarade, un élément de leur équipe... si vous ne le faites pas, ils vont dire que vous utilisez des méthodes anciennes. Nous avons appris la rigueur à l'école de football. Et c'est cette rigueur que j'utilise. La rigueur ne veut pas dire que vous êtes méchant. Elle ne veut pas non plus dire que vous n'écoutez pas les gens.

A quand votre retraite ?

Si je sens que j'ai l'incapacité physique d'exercer, je ne vais pas forcer. Tous les matins, je fais cent abdominaux avant de prendre ma douche. Ma passion, c'est le sport, notamment le football. Je pense que c'est un milieu qui est normalement sain. Si je sens qu'intellectuellement, physiquement ou moralement je ne suis pas apte à rendre service, je vais demander à changer de statut. Je pourrais être par exemple un conseiller. Tant que je suis en bonne santé et que je peux toujours rendre service, je le ferai. Je vais profiter de vos colonnes pour demander à tous de faire en sorte que le milieu du sport soit un milieu sain.

Il ne faut pas que les gens se mettent à écrire ou à dire des choses qui ne sont pas fondées. Nous devons faire en sorte qu'il y ait une certaine unité entre nous parce que nous sommes tous les fils d'un même pays. Quoi qu'on dise, nous travaillons pour le même intérêt de notre pays. Je dédie notre qualification au président de la Fédération burkinabè de football parce que pour moi, il a joué un rôle de manager en nous trouvant beaucoup de matchs de préparation à l'extérieur. J'ai un groupe qui joue mieux à l'extérieur qu'à Ouagadougou. Il faut féliciter le président de la Fédération pour sa vision.

Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont assisté. Je veux parler de mon adjoint, l'entraîneur des gardiens, le médecin, le kiné et le responsable du matériel. Sans oublier mes 21 joueurs que j'ai baptisé « 21 commandos » qui étaient au Ghana. Je leur souhaite une bonne carrière. Et j'aimerai que la plupart d'entre eux reste au pays pour préparer la phase finale du CHAN.

Je demande aux autorités du pays, notamment au ministre des Sports et des Loisirs de prendre des dispositions afin que les joueurs puissent rester au pays et qu'ils soient rémunérés pendant les 4 mois qui restent pour la phase finale afin qu'ils défendent les couleurs de la patrie au Kenya en janvier 2018.