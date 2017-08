Burkina Faso: « Les petits boulots ne permettent pas de réaliser le rêve américain »

Un physique imposant et un sourire facile, qui éclaire un teint noir ciré. C'est ce que l'on retient au premier contact avec Roger Wendlassida Ouédraogo, président de l'Association des Burkinabè de Chicago-Illinois aux Etats-Unis d'Amérique.

Lorsque nous avons côtoyé, en quelques jours, cet originaire du Yatenga, dans sa ville d'accueil, nous avons pu mesurer son attachement à la patrie. Toujours habillé de haut en Faso Dan fani ou autres pagnes traditionnels burkinabè, il parle avec fierté de ses périodes de vaches maigres et celles de vaches grasses au pays de l'Oncle Sam. M. Ouédraogo qui a une quinzaine d'années d'expérience de vie à Chicago, évoque aussi les chances pour un immigré burkinabè de réaliser le rêve américain. Interview !

Sidwaya (S.) : Comment M. Roger Ouédraogo est-il arrivé à Chicago ?

Rasmané Ouédraogo (R.O.) : Je suis artiste-comédien et je dirigeais au pays, à l'époque, une troupe de danse et de théâtre dénommée Théâtre de l'espérance, de Gambeta Boubakar Nacro (ndlr : qui a été entre-temps DG de la Société nationale burkinabè d'hydrocarbures). Je suis venu pour la première fois à Chicago en janvier 2002. Dans un premier temps, c'était pour tâter le terrain, à l'invitation d'une amie américaine. Celle-ci avait séjourné au Burkina Faso pour un stage, et voulait faire de la danse contemporaine. Un ami nous a mis en contact pour que je puisse l'accompagner.

Elle a été séduite par mon savoir-faire et après, elle m'a encouragé à venir prospecter aux Etats-Unis. Mais quand je suis arrivé, mon amie n'était pas disponible, ma venue ayant coïncidé avec des voyages qu'elle devait effectuer dans le cadre de son travail. Elle m'a néanmoins confié à d'autres personnes. Le séjour n'a pas été du tout facile. C'était la neige et j'avais du mal à sortir et même à m'exprimer du fait de la barrière linguistique. Il était difficile pour moi de nouer des contacts appropriés. Finalement, j'ai passé deux mois à Chicago, sans pouvoir faire ce pourquoi j'étais venu. J'ai dû rentrer à Ouagadougou.

S. : Pourtant vous vivez aujourd'hui à Chicago...

R.O. : Effectivement, une fois retourné au pays, des amis et parents m'ont conseillé de revenir aux Etats-Unis. Deux mois après, je suis revenu à Chicago, avec l'espoir que cette fois sera la bonne. J'espérais pouvoir poursuivre dans le domaine artistique. Mais les mois passaient sans que mon rêve ne connaisse un début de concrétisation. Le séjour devenait de plus en plus difficile financièrement, il fallait que je me trouve autre chose à faire. J'ai commencé par prendre des cours d'anglais. La compréhension de la langue de Shakespeare m'a aidé à nouer quelques contacts. J'ai pu ainsi faire quelques spectacles de danse de chez nous dans des écoles, lycées, universités, etc. J'ai aussi donné des cours de chorégraphie. Si les Américains connaissaient déjà le rythme mandingue, ils découvraient pour l'occasion, les rythmes burkinabè, notamment le Warba, tiègba. Toutefois, ces prestations n'étaient pas continues. Il fallait donc que je me trouve un travail à temps plein pour pouvoir joindre les deux bouts, et poursuivre avec l'art parallèlement. J'ai effectivement eu un premier boulot. En 2003, un metteur en scène m'a convaincu d'aller à Paris en France pour jouer. Je suis allé et j'y ai passé deux mois de préparation et de jeu dans un festival. Quand je suis revenu à Chicago, je n'avais plus de boulot. Je suis reparti à Paris pour des auditions dans le cadre d'une production de Sotigui Kouyaté (ndlr : cinéaste burkinabè). Malheureusement, je n'ai pas été retenu. En fait, les auditeurs avaient besoin de quelqu'un de mince, alors que moi j'étais loin de l'être. Ils m'ont même confié à un nutritionniste pour que je perde du poids, mais sans succès immédiat (rires). J'ai rejoint une fois de plus Chicago. Ce fut une traversée du désert de 7 mois. J'ai été beaucoup soutenu par mes proches sur place. Par la suite, j'ai eu un travail d'agent de nettoyage à University of Illinois Hospital and Health Sciences system. Et parallèlement, j'ai continué mes cours d'anglais, avant de me payer une formation en nutrition et en sécurité. Et aujourd'hui, je travaille dans la distribution du matériel médical au sein du même hôpital.

S. : Vous dirigez l'Association des Burkinabè de Chicago-Illinois. Comment est née cette structure ?

R.O. : Il faut rappeler qu'avant mon arrivée aux Etats-Unis, il y aurait eu une première tentative qui n'a pas prospéré. Les prémices de l'actuelle Association des Burkinabè de Chicago-Illinois sont parties du décès d'une compatriote, ici à Chicago. Elle vivait à New York, mais était venue à Chicago pour faire des tresses pendant l'hiver. Elle a piqué une pneumonie qui l'a finalement emportée. Du coup, nous Burkinabè de Chicago, nous nous sommes mobilisés pour l'enterrer sur place, avec l'accord de ses parents au Burkina Faso. C'est à partir de cette épreuve que nous avons jugé bon de nous organiser pour nous entraider, en cas de besoin. Nous serons confortés dans cette dynamique par notre ambassadeur à l'époque, basé à Washington, Tertius Zongo. Ainsi, en 2003, nous avons mis en place l'association de manière informelle avant de l'enregistrer dans l'Etat de l'Illinois en 2006. Dans la ville de Chicago, nous sommes plus de 300 membres, et au niveau de l'Etat de l'Illinois, nous atteignons 700 membres. L'adhésion est libre, avec toutefois une cotisation mensuelle de 10 dollars par membre majeur. Ces cotisations permettent d'apporter un réconfort financier aux membres et aussi d'organiser des activités dans le cadre de la fête nationale burkinabè ou du 8-Mars, Journée internationale de la femme, que nous célébrons dignement ici.

S. : Est-ce la seule association de Burkinabè sur place ou y en a-t-il plusieurs comme ce que nous voyons ailleurs ?

R.O. : A ma connaissance, c'est la seule association, regroupant des Burkinabè de l'ensemble de l'Etat de l'Illinois. D'autres communautés dont des Américains, manifestent leur sympathie et leur appartenance à l'association. Nous cherchons surtout à communier entre nous, à renforcer l'entraide, à aider les nouveaux arrivants à s'intégrer, à organiser des activités de promotion des valeurs de notre chère patrie, le Burkina Faso. Nous nous mobilisons à l'occasion d'évènements heureux (tels que les naissances et mariages) ou malheureux. Nous participons également à la vie de notre ville d'accueil, à travers la célébration de la journée de la paix, du Noël, etc.

S. : Réussissez-vous à mobiliser effectivement l'ensemble des compatriotes autour de l'association ?

R.O. : Il y en a qui ne participent pas aux rencontres. On peut comprendre qu'il n'y a pas toujours le temps dans la mesure ici, où nous travaillons pratiquement tous les jours. Au-delà de ça, il y en a qui pensent peut être se suffire à eux-mêmes, déclarant parfois que nous sommes venus en détail (ndlr : indépendamment) aux Etats-Unis. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les appelle ou qu'on cherche à connaître chez eux. Ce type de comportement est récurrent chez des Burkinabè vivant dans d'autres Etats des USA, voire dans d'autres pays. Je respecte la philosophie de ces personnes. Mais, on peut à tout moment avoir besoin de l'autre, de son compatriote, surtout lorsqu'on se retrouve à l'étranger. On n'est pas obligé de s'entendre ou d'être amis. On n'est pas obligé de se fréquenter. Mais au nom de l'appartenance à un même pays, le Burkina Faso, de la fierté d'être Burkinabè, on peut faire des efforts pour adhérer aux idéaux de l'association. J'ai visité de nombreux pays et j'ai pu me rendre compte que les autres communautés, les Ghanéens, Nigérians, Sénégalais, Maliens, etc., font des efforts pour transcender leurs différends. Ce n'est pas parce qu'ils s'entendent toujours, mais s'il y a un évènement, ils vont tous se mobiliser et sauver l'honneur de leur pays d'origine.

S. : Depuis l'existence de l'association qu'avez-vous pu faire pour la mère-patrie ?

R.O. : Pendant l'insurrection populaire, nous avons fait un petit geste à l'endroit des sapeurs-pompiers pour les soutenir. Nous sommes en train de voir avec les femmes, les possibilités de conduire des actions en faveur de la mère et de l'enfant au Burkina Faso. Nous avons aussi en vue, la réalisation de forages et le don de matériel médical. Dans le mois et années à venir, nous allons nous signaler dans les domaines de la santé et de l'éduction. Nous allons compter sur les fonds propres, avant d'espérer l'accompagnement des partenaires.

S. : Dans quels domaines d'activités les Burkinabè de Chicago-Illinois travaillent-ils ?

R.O. : La plupart sont dans la santé (médecins, infirmiers), l'enseignement (lycées et universités), la restauration, les assurances, la coiffure

S. : Avez-vous eu à gérer des cas de Burkinabè rentrés clandestinement aux Etats-Unis ?

R.O. : Depuis que je suis ici, j'ai eu vent de deux Burkinabè ayant des problèmes avec les services d'immigration de Chicago. Ces situations ne sont pas gérées par l'association, mais par des avocats commis. L'un des Burkinabè concernés est en détention et l'autre est en liberté. De ce qui m'est revenu, c'est arrivés à l'aéroport qu'ils ont eu des problèmes.

S. : De quel genre de problèmes s'agit-il?

R.O. : Je ne dispose pas des détails. Les concernés m'ont seulement signifié que c'est à l'entrée à l'aéroport qu'ils ont eu des problèmes. Il est important de savoir qu'aux Etats-Unis, vous pouvez obtenir en bonne et due forme un visa et arrivé sur place à l'aéroport, l'officier de l'immigration peut décider de ne pas vous laisser entrer sur le territoire américain. Il peut, par exemple, vous poser une série de questions auxquelles vous n'aurez pas de réponses convaincantes.

S. : L'avènement de Trump aux affaires a-t-il changé quelque chose dans votre quotidien ici ?

R.O. : Pas vraiment. La plupart des compatriotes de l'Illinois vivent en toute quiétude, sans avoir peur. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on ne traque pas systématiquement les sans-papiers. Tant que tu n'as pas commis d'impairs ou tu ne t'es pas retrouvé au mauvais lieu et au mauvais moment, la sécurité ne va pas te demander de visa. Ainsi, les sans-papiers peuvent circuler. Chicago fait partie des Etats sanctuaires, où les autorités ne sont pas très dures avec les immigrés.

S. : L'eldorado américain, dont rêvent beaucoup de Burkinabè et d'autres nationalités à travers le monde existe-t-il vraiment ?

R.O. : Cela dépend. L'eldorado peut exister pour certains et demeurer un mirage pour d'autres. Cette réalité n'est pas propre aux Etats-Unis. D'abord les personnes n'ont pas la même étoile. Ensuite, je crois que si tu t'éduques et te bats bien dans ce pays, cela peut porter des fruits. Ici comme partout ailleurs, c'est le travail qui paie. Il n'y a pas des dollars que l'on puisse ramasser sur la route ou cueillir dans un arbre (rires).

S. : Il se dit souvent qu'un seul travail permet difficilement aux immigrés de s'en sortir aux USA. Qu'en est-il ?

R.O. : Tout dépend du travail que tu auras à faire. Un seul travail régulier et bien rémunéré peut te permettre de vivre décemment. Maintenant, il est clair que le cas échéant, il te faudra un autre petit boulot pour survivre. Sur le terrain, il arrive que les Américains même soient obligés de faire deux travaux pour s'offrir des vacances ou faire certaines réalisations. Ce qui rend la vie plus dure pour l'immigré, c'est le fait que très souvent, pendant qu'on vit à l'extérieur, on se retrouve avec des charges quasiment doublées. Des charges à la fois dans le pays d'accueil et dans le pays d'origine. Dans ces conditions, un seul travail peut ne pas suffire, surtout lorsque tu penses à faire des investissements au pays.

S. : Un jeune Burkinabè qui veut tenter l'aventure américaine, quelles précautions doit-il prendre avant de s'y aventurer ?

R.O. : Je lui dirai « y a ribo, y a borogo », en langue nationale moore. Pour dire qu'il faut se préparer psychologiquement à tout. Ce n'est pas facile de vivre loin des siens et de devoir travailler dur. En même temps qu'il faut travailler, il faut repartir à l'école américaine pour se donner les chances d'émerger. Parce que les petits boulots ne permettent pas de réaliser le rêve américain. Si ce pays donne des opportunités, il faut savoir les saisir, en évitant toutefois de tomber dans la recherche de l'argent facile, à travers les trafics de tous ordres. Certains, parce qu'ils sont pressés de réussir, tentent le diable et se retrouvent dans de sérieux problèmes.

S. : Quel regard portez-vous sur la gestion du Burkina Faso ?

R.O. : Ce que nous entendons à travers les médias ou nos coups de fils, c'est que les deux premières années sont difficiles. Tout est au ralenti ou à reconstruire. Ce qui me déçois le plus, c'est l'incivisme grandissant. Il faut penser à instaurer des modules sur le civisme dès l'école primaire. La sécurité aussi reste un défi important à relever. Nous suivons malheureusement les attaques terroristes qui ne sont pas de nature à rassurer les Burkinabè et les amis du Burkina Faso. Il faut également trouver des réponses appropriées aux problèmes de santé, d'éducation, d'emploi des jeunes et des femmes, des routes, etc.

S. : Vous savez bien que les ressources de l'Etat sont limitées. Vous qui êtes à l'extérieur, que pouvez-vous faire pour le soutenir ?

R.O. : Nous y pensons au quotidien. Mais parfois, les procédures d'intervention au pays sont telles qu'elles peuvent décourager les initiatives. Un de mes amis a voulu développer un projet de centre de santé avec des Coréens, au Burkina Faso. Les conditionnalités ne lui ont pas permis de le réaliser.

S. : Est-ce que vous-même avez vécu une situation pareille ?

R.O. : Pas encore. Nous sommes à la recherche de partenaires. Je suis membre d'une association qui est en train de s'implanter au Burkina Faso. En octobre prochain, je viendrai avec un groupe de personnes qui vont construire un centre nutritionnel et un dispensaire à Loumbila. Nous prévoyons également mettre en place un système de parrainage des enfants burkinabè. Je ne suis pas pour le fait que nous devons toujours tendre la main aux autres pour qu'ils viennent développer. Il faut que nous Burkinabè travaillons à réduire notre consommation de brochettes et de bière pour parrainer nos enfants démunis, afin que ceux-ci puissent poursuivre leur scolarité.

S. : Le vote des Burkinabè de l'étranger est annoncé pour 2020. Vous de l'Illinois aux USA êtes-vous partants ?

R.O. : Nous saluons cette volonté politique de permettre aux Burkinabè de l'extérieur de prendre part aux élections. En ce qui nous concerne, je sais que sous la Transition, les discussions avaient été entamées. Et je crois que les Etats-Unis ont été subdivisés en deux. Ainsi, il y aura un bureau de vote à New York et un autre à Washington. L'Etat de l'Illinois est rattaché à Washington. A l'époque, nous avons organisé à Chicago une rencontre avec nos compatriotes de tout l'Etat, sur le sujet. Les participants ont avancé l'idée d'avoir un bureau de vote à Chicago qui allait regrouper des votants d'autres Etats environnants, notamment Wisconsin, Indiana, Indianapolis, Michigan, Iowa, Nebraska, Minneapolis, Minnesota. Ils ont estimé qu'au vu de la grande distance avec Washington (14-16h de route en aller simple), il sera difficile d'y aller pour voter. Parce que cela va nécessiter plus d'une journée de permission. Le billet d'avion aussi peut coûter cher. En tous les cas, nous portons les difficultés à la connaissance des autorités compétentes afin qu'elles voient ce qui peut être fait pour nous permettre de voter plus facilement. Sinon dans le principe, c'est avec fierté que nous voulons voter.