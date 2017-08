Angola: La RDC, l'Angola, la Zambie et le Zimbabwe unis pour sauver leurs ressources naturelles

En effet, cette étude devrait passer en revue l'exploitation et commercialisation du cuivre en RDC, ressortir son impact sur le de l'Etat et évaluer les fluctuations de ses cours sur les projets développement. Le constat fait pour le Congo démocratique est que manque d'industries de transformation des minerais et la gestion des ressources naturelles ne favorisent pas le du pays.

Hier mardi 29 août 2017, au Cercle Culturel Boboto. Ladite étude a été menée par Raymond Kabongo, consultant indépendant. Cette rencontre a été facilitée par Sarw. Il a, dans son exposé, souligné que les indicateurs clés pris en compte sont le cuivre pour la RDC et la Zambie, le plutonium pour le Zimbabwe et le pétrole pour l'Angola.

Les résultats de l'étude portant sur « l'évaluation des facteurs de la fluctuation des prix des produits de base et de leur impact sur les recettes publiques des pays de la région de la SADC (Angola, RDC, Zambie et Zimbabwe) », ont été présentés.

