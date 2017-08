Madagascar: Economie bleue et vision minière - Vers l'élaboration d'un cadre national stratégique

Le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, a évoqué que les mines et l'économie bleue constituent des piliers de développement du pays.

Madagascar fait partie des pays membres de l'Union Africaine ayant adopté la Vision Minière Africaine en 2009. Cela constitue le principal cadre à l'échelle continentale visant à assurer le développement et la transformation structurelle des Etats africains fondés sur l'exploitation de leurs ressources minérales, et ce, d'une manière transparente et optimale pour soutenir un développement socio-économique durable. Et comme les mines, l'économie bleue constitue également un pilier d'une croissance forte et inclusive dans le pays.

Raison pour laquelle, un processus d'élaboration d'un cadre national stratégique sur l'économie bleue et d'une vision minière nationale est lancé dans le cadre d'un atelier qui se tient depuis hier jusqu'au 31 août 2017 à l'hôtel Panorama. Cet atelier est organisé conjointement par le ministère auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole et la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).

Attrait des investissements. En fait, l'économie bleue est un des piliers de l'intégration régionale au sein de la Commission de l'Océan Indien pour Madagascar. En outre, « elle embrasse un éventail d'activités directes et indirectes qui vont de la pêche à l'exploitation minière sous-marine en passant par l'aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l'énergie et la bio-prospection.

L'élaboration de la politique nationale en la matière contribue ainsi à l'attrait des investissements privés nationaux et internationaux afin de créer des emplois et de la valeur ajoutée », a évoqué le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, lors de l'ouverture de cet atelier hier. Et parlant du secteur minier, « l'élaboration de cette vision minière pour Madagascar permet d'accroître la part de ce secteur dans l'économie du pays tout en permettant à la population malagasy de tirer profit des retombées économiques liées à l'exploitation des richesses minérales », a-t-il poursuivi.