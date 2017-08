Cameroun: Voici les noms des personnes détenues enchaînées pieds et mains liés depuis 2013 et 2014 à la DGRE

Monsieur le Président, je rendrais désormais public tous les agissements des hautes gradés et hauts fonctionnaires qui, tapis dans l'ombre tirent les ficelles pour éliminer tout potentiel adversaire et se font fortune sur le dos de nos vaillants soldats qui meurent tous les jours sur le terrain. Crimes de masses, trafics d'armes et otages à la limite génocide (Sic) et connexion avec des bandes armées, tout va passer à la trappe. Nos compatriotes doivent le savoir.

Monsieur le Président, jusqu'à quand allons-nous « gober » les montages de la DGRE ? La DGRE n'est plus cette auguste institution qui avait pour rôle d'intercepter les informations fiables pour les mettre à la disposition de notre Justice ; mais un laboratoire de fabrique (Sic) de dossiers pour se faire une manne financière (affaire Abah Abah, cambriolage, otages de Lagdo et j'en passe). Bref une institution de règlement de comptes.

