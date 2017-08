Togo: La CSET annonce des AG à travers tout le pays

Des explications des rédacteurs, tout est fait dans le but de répondre aux préoccupations des responsables des centrales syndicales, des fédérations des enseignants, des représentants de la Société civile, des associations de défense des droits des enfants et des principaux acteurs régionaux.

Il est question dans ce texte de la carrière de l'enseignant, des droits et avantages, des obligations et du régime disciplinaire et la déconcentration qui sont les grands axes sont stratégiques.

En tout cas, d'après une lettre d'information adressée au ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Payadowa Boukpessi, la CSET (Coordination des Syndicats des Enseignants du Togo) "organise dans l'intervalle du Vendredi 1er au Mercredi 06 Septembre 2017 des Assemblées générales sur toute l'étendue du territoire national (régions et préfecture du Togo) pour échanger avec les enseignants".

