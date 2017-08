Cameroun: Rentrée scolaire - Le Minesec en guerre contre le monnayage des places.

Jean Ernest Ngallé Bibihé met en garde les chefs d'établissements qui se livrent à ces pratiques.

Entre achat des fournitures scolaires et inscriptions des enfants, le train de la rentrée scolaire 2017-2018 est d'ores et déjà sur les rails. Ceux des parents dont les enfants ne sont pas encore inscrits, font des mains et des pieds pour trouver de l'argent.

A une semaine de la rentrée, ils écument les bureaux des proviseurs et autres administrations des établissements publics à la recherche des places à leurs enfants. Moyennant très souvent quelques billets de banque. Des pratiques qui relèvent de la corruption et que le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massena Ngallé Bibihe veut éradiquer.

« Il m'est revenu que les proviseurs, censeurs et certains autres responsables de la chaine administrative des établissements publics se livrent au monnayage dans les différentes classes», écrit le ministre Ernest Ngallé Bibihe dans son communiqué n°77/17/Minesec/Cab.

« Ces actes, qualifiés de corruption et de trafics sont hautement blâmables et condamnables au moment où des instructions ont été données pour une meilleure organisation de la rentrée scolaire», peut on lire sur le document.

Ainsi, Jean-Ernest Massena Ngallé Bibihe n'entend lésiner sur aucun moyen pour faire reculer et décourager tous ceux des chefs d'établissements qui seront tentés de se livrer à ces pratiques pour le moins répréhensibles. « Toute personne qui sera reconnue coupable d'une telle déviance sera immédiatement et sévèrement sanctionnée», jure le Minesec.

Aussi, invite-t-il les parents d'élèves et les usagers à être vigilants et à ne guère céder à ces pratiques répréhensibles, à dénoncer tous ceux qui tenteront de leur extorquer de l'argent.