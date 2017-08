Sénégal: Monaco s'offre le Sénégalais Keita Baldé Diao

Convoité par plusieurs grands clubs, le Sénégalais Keita Baldé Diao quitte finalement la Lazio Rome pour l'AS Monaco et le championnat de France où il s'est engagé jusqu'en 2022. Le transfert de cet attaquant de 22 ans avoisinerait les 30 millions d'euros.

Ni Inter Milan, ni Juventus Turin, ni Tottenham : Keita Baldé Diao ne disputera la saison 2017-2018 ni en Italie, ni en Angleterre.

L'attaquant de 22 ans s'est en effet engagé avec l'AS Monaco (ASM), ce 29 août. L'ASM a ainsi devancé plusieurs grands clubs européens pour enrôler le Sénégalais.

« Beaucoup de joueurs et des amis m'ont parlé en bien du club, de l'esprit du groupe et de l'équipe, a réagi le joueur né en Espagne de parents sénégalais. Quand on t'offre la possibilité de venir ici, tu acceptes tout de suite. C'est le projet idoine pour moi ».

Keita Baldé Diao a paraphé un contrat de cinq ans avec le club de la Principauté, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions. La presse italienne évoque un transfert de 30 millions d'euros, au moins.

« Un joueur que nous suivons depuis longtemps »

Formé au FC Barcelone, Keita Baldé Diao a rejoint la Lazio Rome en 2011 où il est passé pro en 2013. En 2016-2017, il a inscrit 16 buts en 31 matches de Championnat italien (Serie A), malgré sa participation à la Coupe d'Afrique des nations 2017 avec les « Lions de la Téranga ».

« Nous sommes très heureux d'accueillir Keita Baldé à l'AS Monaco, a souligné Vadim Vasilyev, vice-président et directeur général de l'ASM. C'est un jeune attaquant qui compte déjà plus de 100 matches de Serie A et connaît aussi la Coupe d'Europe.

C'est un joueur que nous suivons depuis longtemps, qui a déjà démontré beaucoup de qualités et en qui nous croyons beaucoup pour continuer à bâtir une équipe forte cette saison. »