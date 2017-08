Cote d'Ivoire: Bouaké / Fête de tabaski - Le ministre Jean-Claude Kouassi offre des moutons aux musulmans

« Ce geste du ministre Jean-Claude Kouassi ne nous surprend pas. Chaque année, il le fait. Et nous lui en sommes reconnaissants. Qu'Allah le bénisse et l'accompagne dans toutes ses actions. Merci à lui pour toutes ses actions hautement humanitaire », a dit l'imam.

« C'est une tradition pour le ministre Jean Claude Kouassi de toujours apporter son soutien à la communauté musulmane en tout temps et en tout lieu. Il est avec vous et vous accompagnera dans toutes vos actions.

Le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Jean-Claude Kouassi a offert, du samedi 26 au mardi 29 août 2017, plus d'une cinquantaine de moutons aux musulmans à Bouaké. Objectif selon Jean Louis Kouassi, chef de cabinet au dit ministère représentant le ministre pour la circonstance, permettre aux musulmans de Bouaké de passer la fête de la Tabaski dans la sérénité.

