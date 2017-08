Cote d'Ivoire: Café-Cacao - Les paysans exhortés à se mettre ensemble

Notons que des missions précises on été attribuées à chaque membre du bureau de ce collège. Il s'agit entre autres, de la conduite des activités telles que définies dans la feuille de route de la mise en place du collège des producteurs, l'organisation des campagnes d'information et de sensibilisation des dirigeants des OPA et des producteurs individuels sur le cadre juridique des OIA et des producteurs de base, membres et non-membres des OPA de la filière.

Le président de la République Ivoirien dès son accession au pouvoir a pris l'ordonnance N°2011- 473 du 21 décembre 2011 régissant les Organisations Interprofessionnelles Agricoles (OIA) et l'arrêté interministériel fixant les conditions de création, de reconnaissance et les modalités de fonctionnement des OIA.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.