Cote d'Ivoire: Festival de l'Unité à Béoumi - Akadiaffoué conserve le trophée Jacques Anouma

La 2e édition du festival de l'unité s'est déroulée les 19 et 20 août 2017 dans le village de Niambrun, dans le département de Béoumi. Organisée par "Moya Dream", cette 2e édition a été animée par une épreuve de course de pirogues et un tournoi doté du trophée Jacques Anouma remporté par la formation d'Akadiaffoué.

Elle a dominé (2-1) en finale aux tirs aux buts celle de Konsou. (0-0) à la fin du temps règlementaire. Ce fut une rencontre plaisante grâce à la qualité technique et tactique du jeu. 16 équipes ont disputé la 2e édition du tournoi de football contre 8 lors de la précédente édition.

La course de pirogues qui était à sa première édition s'est déroulée sur le barrage de Niambrun. 16 équipes de 32 coureurs venus de trois villages (Niambrun, Konsou et Diévissou) ont disputé âprement cette compétition.

A l'issue d'une course par série de quatre équipes lors des différentes étapes (16es, 8es,1/4 et demi-finale et finale), c'est la paire Kouakou Huberson - Yobouet Willy qui a franchi la première la ligne d'arrivée après avoir parcouru une distance de 600 m. Elle a dominé de bout en bout la course.

La deuxième place est revenue à Ada Koffi et N'Dri Angelo. Tandis que Kouassi Raymond et Yobouet Arnold montaient sur la troisième marche du podium. Les vainqueurs ont reçu des filets de pêche, un trophée et une enveloppe comme récompenses.

« C'est la première fois que le département de Béoumi voit une telle activité sportive bien que ce soit une région de pêcheurs. C'est une occasion pour que ceux-ci découvrent non seulement ce sport mais qu'ils apprennent à allier le sport et le travail.

La plupart de ces participants sont là par curiosité », a expliqué Elisabeth Goli, l'initiatrice du festival. Ce festival se veut un creuset de rassemblement et de divertissement de la jeunesse de Béoumi.