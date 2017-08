Ile Maurice: Julien Audibert - «Tamatave représente une menace pour Port-Louis»

Le CEO de Freight & Transit Ltd tire la sonnette d'alarme.

Le port, qui est le poumon de notre pays, souffre. Sa performance est au plus bas, note-t-il, et il y a un énorme «backlog» : des conteneurs ne sont pas embarqués tandis que d'autres ne sont pas débarqués. Cette situation ralentit l'économie du pays. Il y a aussi un manque de formation et d'investissement.

«Nous avons besoin d'un port efficace avec des gens formés de manière continue, notamment aux nouvelles technologies», professe-t-il. Si les autorités ne réagissent pas promptement, les lignes maritimes n'hésiteront pas à aller ailleurs. CMA CGM, qui faisait escale à Maurice, a délocalisé ses activités sur La Réunion ; Maersk a aussi délocalisé en partie ses opérations et la Mediterranean Shipping Company (MSC) modifie son service régional.

Aujourd'hui, le port piétine. Si Tamatave est plus compétitif, on ne pourra que s'en mordre les doigts ! Ce port représente, en effet, une menace pour nous et cette menace ira en grandissant si nous ne nous pressons pas de faire ce qu'il faut. C'est un des sujets qui composent la une de Business Magazine ce mercredi, un numéro accompagné du bimestriel Automoto.