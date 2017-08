Madagascar: Ministère de l'Intérieur - Publication des subventions allouées aux CTD

Il a été décidé, lors du conseil de gouvernement d'hier, l'adoption du décret fixant les modalités de publication des subventions allouées aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).

Le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation présentera chaque année un document exposant les prévisions de subventions à transférer aux Collectivités territoriales Décentralisées pour l'année N+1. Ce document doit être publié et communiqué par tous les moyens jugés utiles, au plus tard le 31 octobre de l'année N. Un rapport annuel qui présente l'état des subventions effectivement transférées à chaque Commune, Région ou Province pendant l'année N+1. Ce rapport doit être publié et communiqué par tous les moyens jugés utiles, au plus tard le 31 janvier de l'année N.

Somme faramineuse. Faut-il rappeler que ces subventions, plus précisément des subventions exceptionnelles destinées pour les communes en 2014, étaient à l'origine du dossier de la commune rurale d'Ambohimahamasina, dans le district d'Ambalavao de la région de la Haute Matsiatra. Cette commune rurale devrait bénéficier d'une somme de 396 millions d'Ariary, et ce, en vue de la construction du bureau d'hygiène social. Une somme faramineuse qui a attiré l'attention de l'Inspection Générale de l'Etat. Une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre.

Par la suite, le Bianco a pris le dossier en main et qui a abouti notamment à l'audition de Claudine Razaimamonjy et dont on connaît la suite, cette dernière a été incarcérée à la prison des femmes à Manjakandriana. Cette décision prise en conseil de gouvernement va-t-elle permettre d'avoir plus de transparence sur les subventions allouées aux collectivités territoriales décentralisées ? En tout cas, l'affaire Ambohimahamasina a permis d'en savoir plus sur l'utilisation desdites subventions.