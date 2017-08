Madagascar: Football féminin - ASKAM plus que jamais favorite !

La fin de règne se confirme pour MIFA qui a certes battu la PRESCOI d'Antsirabe par 3 à 1 mais qui rate sa qualification pour les demi-finales de ce jeudi avec une franche explication entre SabNam et ASOT à 14h après le choc opposant à 12h le Stade Olympique de Mahajanga et l'ASKAM Itasy.

Cette dernière s'est imposée hier par 2 buts à 0 devant l'AS Comato pourtant remaniée mais les buteuses ont pour nom Ali Suraya (49 et 74) et Nivo (64).

Hier encore et sur les hauteurs de Carion devant un public clairsemé, l'ASKAM Itasy a eu raison de l'ASOT dans un remake de la finale de l'étape majungaise mais cette fois sur le score de 1 à 0. Un but de l'inévitable Sarah qui est en train de faire de l'ombre à Sophie Farafanirina qui affiche une forme incertaine au sein de la formation de Sabotsy Namehana.

