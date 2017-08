Madagascar: AFT - Ambondrona dans toute sa splendeur

L'Alliance Française d'Antananarivo organise pour ce dimanche un concert exceptionnel avec comme tête d'affiche le groupe Ambondrona. Depuis quelques semaines, les jeunes sont en émoi et attendent fermement cette date. Le rendez-vous est pour bientôt !

Après une accroche sur Majunga lors du Star Tour et pour un cabaret à guichet fermé à La Promenade, le groupe Ambondrona continue son bonhomme de chemin. Pour ce dimanche, il se produira à l'Alliance Française d'Andavamamba, sur la scène extérieure, pour un concert qui sent la fin des vacances... ou pas, puisque la rentrée officielle n'aura lieu que dans un mois.

En tout cas, pas de vacances pour Kix et ses compères, qui ont un agenda plutôt chargé, surtout pour ce dernier trimestre de l'année. Pour ce concert, l'AFT a tout fait pour que l'accès soit abordable pour tout le monde. A 6 000 Ar le ticket d'entée, et 3 000 Ar pour les membres de l'AFT, les fans se bousculent pour acheter les billets depuis des semaines. Au Nect'Art Akaditapaka où sont vendus les tickets, les vendeurs n'ont aucun répit et vendent les entrées comme des petits pains.

Séduction. Après leur show grandiose à Majunga, lors du Star Tour, où ils ont chanté avec comme fond de scène des bouquets de feu d'artifice. Le groupe Ambondrona continue de faire rêver les filles, principalement. Des chansons langoureuses qui parlent d'amour surtout, sur une bonne musique et un entrain par chaque membre du groupe, il n'en faut pas plus pour séduire. « Connaître les chansons d'Ambondrona, c'est un must pour draguer » affirme ainsi ce jeune homme, devenu fan au fil des années, et qui ne raterait ce concert pour rien. Tout le monde se tient donc prêt pour un après-midi de pure musique.

Carrière. De son côté, Ambondrona continue à tout faire pour donner un spectacle de qualité à son public. De la création des chansons à la prestation scénique, rien n'est laissé au hasard. Au bout de 15 ans de carrière, chaque morceau est pensé de manière à plaire au public. Et le travail est bien récompensé. Sur scène, pareil. Ces 5 gars dans le vent ne négligent rien. De la tenue vestimentaire aux jeux de scène, ils se donnent à fond pour que les fans ne ratent aucune miette. Un dialogue qui rend le spectacle presque intimiste, que ce soit en plein air ou en salle, et des regards, des sourires qui en disent long. Les fans ont l'impression d'être des personnes privilégiées. C'est apparemment le secret de la longévité de leur carrière, car depuis leurs débuts, leur notoriété n'a jamais fléchi. Une réussite qu'ils vont de nouveau savourer ce dimanche à l'AFT.