Madagascar: En attentant de voir le C.F.M. à l'œuvre

Madagascar n'a pas connu de guerre civile, mais elle a été secouée par des crises politiques importantes. Les tensions qui en ont résulté ont laissé des séquelles et il faut les résorber. C'est dans cet esprit que le CFM doit orienter son action. Les régimes qui se sont succédé n'ont pas épargné leurs opposants et il est nécessaire de rétablir un esprit de concorde et de réconciliation. Les assises nationales de la réconciliation ayant réuni cinq chefs d'Etat sous l'égide du FFKM au CCI Ivato avaient échoué.

Il est sensé, par les propositions qu'il va faire, instaurer un climat d'apaisement au sein d'une classe politique divisée. Aussitôt connue, cependant, la liste des membres qui le composent a provoqué un certain scepticisme parmi les observateurs car on y compte beaucoup d'hommes politiques ayant participé de près ou de loin à la gestion du pays.

