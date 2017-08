- L'appel à la prise de responsabilité de tout un chacun a été lancé.

D'un commun accord, entre la municipalité d'Ambositra et les propriétaires de taxis-villes, il a été conclu que la date limite de paiement des licences pour l'exercice 2017, est fixée au 31 juillet dernier. Dans un communiqué publié sur une radio locale, un délai supplémentaire de dix jours a été accordé par la commune urbaine d'Ambositra à ces propriétaires de taxis-villes. Passé ce délai, des contrôles seront effectués et les récalcitrants seront sanctionnés. Pour éviter ce genre de chose, la municipalité appelle à la prise de responsabilité de tout un chacun. Plus d'une trentaine de taxis-villes sont recensés dans la ville d'Ambositra.

Racolages. D'autre part, ces taxis-villes ont fait savoir que les racolages de plus en plus fréquents ces derniers temps, contribuent à un manque à gagner pour ces taxis et que la commune devrait prendre des mesures pour mettre fin à ce genre de gabegie. Il en est de même pour ces taxis clandestins qui ne semblent pas être inquiétés, alors que d'autres paient régulièrement leurs impôts.

Pourparlers .Concernant les marchands des rues qui entravent énormément la bonne circulation, surtout sur l'axe de la RN 7, un des responsables de la municipalité de faire savoir que des pourparlers sont engagés entre ces marchands et la commune urbaine pour trouver un terrain d'entente de manière à ce que ces marchands sur les bords des trottoirs intègrent le marché d'Asabotsy et d'Alakamisy. En attendant ces dispositions, il est demandé à ces marchands de rue de veiller à la propreté de leur coin, sous peine de sanction.

Association « Mampiray ». La municipalité d'Ambositra ne dispose pas depuis belle lurette d'un camion benne pour le ramassage des ordures. Heureusement, que l'association « Mampiray » est omniprésente pour aider la municipalité dans l'enlèvement des déchets par la mise à disposition d'un camion.