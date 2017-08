Madagascar: Tourisme d'affaires - La technologie préférée aux humains

Une étude d'Egencia, la filière BtoB d'Expedia, pointe les attentes des clients business qui souhaitent davantage d'autonomie dans la gestion de leurs voyages.

Les voyages d'affaires créent des attentes différentes des voyages d'agrément. Selon un article Vanessa Guerrier-Buisine, les clients business se tournent plus volontiers vers les technologies lors de leurs déplacements professionnels car elles les rendent plus productifs. 66 % d'entre eux souhaiteraient pouvoir réserver et gérer leur voyage depuis n'importe quel appareil. En faisant leur réservation, mais aussi leur check-in, voire l'édition de leur clé de chambre sur mobile, ils gagnent un temps précieux sur un agenda parfois serré.

Les contacts humains qu'ils ont à l'hôtel sont pour eux une surcharge désagréable, puisque répétitive en fonction de la fréquence de leurs déplacements. 50 % des répondants de l'étude éviteraient l'interaction humaine s'ils le pouvaient, à moins de rencontrer un problème.

Ainsi, 56 % de ces voyageurs souhaiteraient que plus d'outils liés à leur séjour d'affaires soient accessibles sur leur mobile. "Nous sommes à un tournant du voyage d'affaires. Les attentes des voyageurs d'affaires sont plus fortes que jamais : ils veulent avoir accès aux informations de façon instantanée et aux outils de gestion sur chacun de leurs appareils, tout en opérant de manière autonome", explique Rob Greyber, président d'Egencia.