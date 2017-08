Madagascar: Football / THB Ligue des champions - Un groupe de la mort à Toamasina

La CNaPS Sport fait encore figure de grand favori de cette THB Ligue des champions.

Le coup d'envoi de THB Ligue des champions sera donné ce vendredi sur quatre sites notamment à Tana, Fianar, Majunga et Toamasina avec les champions des 22 régions.

C'est parti pour la très convoitée ligue des champions de football qui regroupe la crème malgache pour une première phase qui promet des étincelles et plus particulièrement à Toamasina où il est difficile de prédire à l'avance les deux clubs qualifiés pour le tour suivant.

Un JET Mada ambitieux. Des six clubs qui composent le groupe tamatavien, en effet, seul le STF semble être hors course car tous les autres formations peuvent prétendre se hisser aux deux premières places à commencer par JET Mada qui a pris soin de renforcer ses lignes pour espérer aller le plus loin possible et pourquoi pas faire partie de la fameuse Poule des As regroupant le dernier carré de cette compétition.

Mais attention car l'Ajesaia qui a raté la coupe va évoluer avec l'orgueil d'une bête blessée et sera de fait très dangereuse.

A ces deux habitués de la Ligue des champions, on ajoutera volontiers le champion local en l'occurrence le FIFAFIFI qui bénéficiera du soutien du public tamatavien connu pour être le plus chauvin mais aussi le FC Vakinankaratra qui possède en son sein le meilleur libero du moment du nom de Bruno.

Apprentissage. Prendre le HZAM d'Amparafaravola à la légère, serait une grossière erreur car on sait que l'équipe a du répondant.

Dans les autres groupes et notamment à Fianarantsoa, on ne voit pas qui pourrait rivaliser avec les champions en titre de la CNaPS Sport mais également du FC Zanakala sur ses terres. Autant le dire, la participation prendra l'allure d'un apprentissage pour l'AS Espoir, JSB, 3FB Toliara et FC Angèle.

A Mahajanga, Fosa Juniors fait figure d'épouvantail sauf si la rumeur qui fait mention d'un départ massif de ses cadres pour une tournée en Europe se confirme. Mais même avec des gars de second couteau, le champion majungais peut toujours se qualifier car mis à part le COSFA, l'opposition n'est pas à la hauteur avec MT Maintirano, Varatraza Antsohihy et USSK Ambanja.

A Tana et malgré une victoire laborieuse en Telma Coupe contre une modeste Mi 20, Elgeco Plus a les moyens d'aller au bout devant un plateau pas très relevé avec le FC Managnare, Top Dom de Kira Michel et Abdou Bin Hamido, les deux anciens du Club M, VFM, FC Malaimbandy et le FC Maeva conduit par Doda, l'ancien de Tana Formation.