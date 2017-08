Madagascar: CUA - Le Conseil municipal en session extraordinaire

La commune urbaine d'Antananarivo a remis à ces dernières plusieurs sacs de riz, de céréales, de savons et des ustensiles de cuisine. La délégation de la CUA a exhorté les sinistrés à prendre toutes les précautions pour que ce genre d'incendie ne se reproduise plus.

La décision du Conseil municipal s'inscrit dans le cadre de la recherche du professionnalisme et de l'excellence tant prônés par le maire Lalao Ravalomanana. L'Omavet dispose d'ailleurs des expériences et des outils nécessaires à l'exécution des travaux qu'effectue le centre de visite d'Antsakaviro. Le Conseil municipal a également confié à l'Omavet la réalisation des marquages au sol, des travaux de signalisation routière et la réparation des routes en mauvais état dans la capitale.

Ladite session va durer trois jours. Le contrat de partenariat avec l'Omavet, le budget rectificatif 2017, l'attribution d'un nom (Rue Jean Charles Rasoanaivo) à la route reliant la station de service Galana Antsonjombe et l'Enam Androhibe, ainsi que les activités de l'Exécutif municipal figurent à l'ordre du jour. Le premier ordre du jour a été délibéré dès hier. En effet, l'Omavet gère désormais le centre de visite des taxis-ville et des Taxis-Be sis à Antsakaviro.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.