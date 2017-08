Afrique: Trois mousquetaires pour sortir les Éléphants des griffes des Panthères

Perdre un match, même en amateur, c'est déjà insupportable. Alors imaginez en professionnel et surtout en éliminatoires pour la Coupe d'Afrique ou la Coupe du monde.

Le sélectionneur national, Marc Wilmots, l'a vite intégré. Surtout après la défaite à domicile (2-3) contre la Guinée en juin dernier. La Côte d'Ivoire qui, avec sa génération dorée (2004-2015), s'était taillée une stature mondiale est fouettée dans son orgueil.

« Il est bien beau de faire table rase du passé et donner sa chance à de talentueux novices. Cependant, il ne faut pas jeter l'expérience dans le ravin », confiait l'ancien international ivoirien de l'A.J Auxerre, Didier Otokoré, après le fameux match de Bouaké. Où l'on a vu de jeunes joueurs talentueux se faire supplanter par des Guinéens, non moins brillants. On a vu, ce jour-là, le plafond de la belle bâtisse ivoirienne céder comme un toit s'écroule quand on enlève les piliers.

Pour sauver les meubles, Gervinho, Max Gradel, Salomon Kalou, absents lors de ce match contre le Syli national pour des raisons diverses, sont de retour. Ils figurent dans l'effectif des Éléphants qui affronteront le Gabon les 2 et 5 septembre à Franceville (Gabon) et à Bouaké (Côte d'Ivoire). « J'ai discuté avec Gervinho, Salomon Kalou et Max Gradel. Ils ont accepté de revenir en sélection et c'est le plus important. Comme dans plusieurs sélections, on divise plus qu'on ne rassemble. Il y a énormément de frustration dans l'équipe. Il fallait qu'on en parle parce que nous voulons construire un groupe pour aller à la Coupe du monde. Ce qui compte, c'est comment aller vers l'avant et avec qui on ira. Nous avons trois mois pour réussir cette mission et avec tout le monde », déclarait alors Marc Wilmots.

Une cascade de blessés

Face à la presse ce mardi, le sélectionneur a égrené les noms des joueurs qui ne pourront pas prendre part à la double confrontation contre le Gabon. "Jonathan Kojia devrait reprendre vers le 15 ou 20 Septembre avec son club. Avec la fracture qu'il a eue, il se remet bien. Wilfried Zaha a un problème au genou, il sera absent six à huit semaines. C'est un problème de ligaments internes. Jean Philippe Gbamin, depuis les derniers matches, a un tendon qui est enflammé. On a eu des contacts avec son club Mainz. Il n'a pas encore repris pour l'instant. C'est une des raisons pour lesquelles, il n'était pas dans le noyau". L'infirmerie des Éléphants n'enregistre pas que ces trois joueurs qui lors des précédentes prestations ont réussi attirer l'attention des supporters. Ghislain Konan qui souffre d'une inflammation du pubis est également indisponible. De même que le défenseur de Rennes, Joris Gnagnon, qui a eu un contact violent le week-end dernier, lors du championnat français, et Ismaël Traoré également blessé en ce début de saison.

Une longue liste de joueurs blessés, qui n'ébranle pas Marc Wilmots. Le technicien belge est plutôt confiant. Il pourra compter sur l'expérience Gervinho, Gradel et Salomon Kalou, pour faire respecter le statut de la Côte d'Ivoire. Trois mousquetaires prêts à mouiller le maillot que l'on voit déjà très déterminés aux séances d'entraînements, à Abidjan. « La Côte d'Ivoire ne peut plus s'absenter lors des grands rendez-vous internationaux de football. Nous sommes venus pour essayer d'arracher la qualification pour Russie 2018 », confie Gervinho. Salomon Kalou, lui, ne dit pas autre chose.Tandis que Max Gradel a du mal à voiler sa rage de vaincre. « Nous avons la chance de connaître cette équipe du Gabon. Elle est talentueuse, mais pas insurmontable », lance Gradel.

L'équipe de Côte d'Ivoire qui est en regroupement depuis lundi à Abidjan est attendue jeudi en terre gabonaise.