Cameroun: Electricité - 10 Mégawatts de plus pour le Réseau Interconnecté Nord

Son siège en Afrique Centrale est à Douala. En dehors des sociétés minières, pétrolières et industrielles, Aggreko travaille très étroitement avec les entreprises publiques d'électricité. Aggreko accompagne actuellement plusieurs pays africains comme, par exemple, le Gabon avec 45MW au gaz naturel et 15 MW au diesel, la Côte-d'Ivoire avec 200MW au gaz naturel ou le Tchad avec 20 MW au fioul lourd.

Avec une main d'œuvre estimée à 3 700 employés et un portefeuille de plus d'un million et cent cinquante mille clients, Eneo Cameroon est une société de partenariat public-privé qui produit et distribue de l'énergie au Cameroun. Plus d'informations de l'entreprise sur www.eneocameroon.cm

En s'appuyant sur les valeurs d'intégrité, de cohésion, de respect et d'engagement, depuis 2014, l'entreprise a branché en toute sécurité 315 000 nouvelles familles et industries.

Force motrice du secteur électrique et vecteur de croissance majeur au Cameroun, Eneo Cameroon a pour mission de fournir une énergie fiable et un service de qualité, tout en se positionnant comme un modèle de gouvernance en Afrique.

Avec le plan d'investissements en cours, Eneo Cameroon va concentrer ses efforts sur la qualité de service, en particulier sur des défis comme celui des supports en bois, de la surcharge des câbles et des transformateurs, en clair, sur le réseau de distribution qui a, à la fois, un important besoin en ressources et en expertise.

Nos efforts vont se poursuivre, non seulement avec l'installation du solaire mais aussi l'amélioration de la capacité d'alimentation de la Région de l'Est où 6 MW seront ajoutés d'ici fin 2017.»

Joel Nana Kontchou, Directeur Général de la société Eneo Cameroun, a déclaré : « la mise en service dans les délais de cette centrale thermique est le fruit du partenariat noué avec Aggreko Cameroun et nous sommes impatients de le renforcer afin de garantir le maintien des performances exceptionnelles de nos centrales quand on en a besoin.

Cette centrale participe à l'équilibre offre/demande en énergie électrique de la région. De plus, elle offre de réels atouts pour contribuer à la sécurité du RIN, en complément du barrage de Lagdo et de la centrale thermique de Djamboutou.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.