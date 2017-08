Cameroun: CRTV-Radio - Les icônes redescendent dans les studios

Landry Ndzanga, élève-journaliste à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (Esstic) ne boude pas son plaisir : « Je n'ai écouté la voix de J.-C. Ottou que lorsque je faisais des recherches dans le cadre d'un exposé sur les grandes voix de la radio camerounaise en 2ème année. Le voir aujourd'hui en face de moi me procure une joie immense, mais surtout la hargne de travailler dur pour devenir comme lui ».

C'est le cas de Jean-Claude Ottou, présentateur du journal de 13h de ce lundi : « Je me sens comme un poisson dans l'eau lorsque je rentre dans un studio d'enregistrement 34 ans plus tard. J'ai toujours la même sensation que la première fois ».

Un pays dans lequel on s'empresse très souvent de pousser des légendes vers la porte de sortie et d'enterrer avec elles, les œuvres qui ont fait leur gloire.

C'est donc l'occasion rêvée de rétablir le lien entre l'arbre et ses racines afin qu'il produise de bien meilleurs fruits les saisons à venir, d'autant plus que l'initiative s'inscrit en prélude à la rentrée des programmes de la Crtv prévue le 04 septembre prochain.

Car, loin d'un défilé des anciennes gloires de la radio, « la radio des icônes » est un moment de communion entre deux générations coupées de journalistes et d'animateurs, qui ne se côtoient que rarement, ne partagent rien et s'évitent à la limite.

Pour clôturer la semaine, Antoine Marie Ngono prendra les rênes de « dimanche midi ». C'est donc un programme riche et dense que vont savourer les nostalgiques de la radio et un moment de découverte pour la jeune génération qui n'a connu que quelques-unes de ces légendes vivantes.

Des timbres vocaux, que les nostalgiques ruminent à chaque fois que le souvenir de la «belle époque» remonte, et que les critiques utilisent comme référentiels pour effectuer des comparaisons, si jamais possibilité il y en a, entre ce qu'était la radio du Cameroun hier, et ce qu'elle est devenue.

